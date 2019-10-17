Galatasaray fokur fokur kaynıyor... Yönetimin önceki gün Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nu istifaya çağırmasının ardından ortalık gerildi. Camiada gözler 13 Kasım'da yapılacak olan Divan Kurulu toplantısına çevrildi. Toplantının çok sert geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.
GERGİNLİK DAHA DA BÜYÜDÜ
Bir süredir Eşref Hamamcıoğlu'nun yönetimi bağımsız denetim raporlarını göndermediği için suçlaması 2 taraf arasında gerginliğe yol açmış ve arada soğuk rüzgarlar esmişti.
ELEKTRİKLİ GEÇMESİ BEKLENİYOR
Galatasaray Yönetimi'nin Hamamcıoğlu'nu istifaya davet etmesinden sonra 13 Kasım'da yapılacak Divan Kurulu'nun tartışmalara neden olacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.
TEK ADAMLIĞA İZİN VER
Hamamcıoğlu dün yaptığı açıklamada görevlerinin başında olduğunu söyleyerek, "Divan olarak G.Saray'ın bölünmesine ve tek adam yönetiminin dayatılmasına izin vermeyeceğiz" dedi.
ARALARINA KARA KEDİ GİRDİ
G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz ile Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu arasında soğuk rüzgarlar esiyor.
GERGİNLİK DAHA DA BÜYÜDÜ
Bir süredir Eşref Hamamcıoğlu'nun yönetimi bağımsız denetim raporlarını göndermediği için suçlaması 2 taraf arasında gerginliğe yol açmış ve arada soğuk rüzgarlar esmişti.
ELEKTRİKLİ GEÇMESİ BEKLENİYOR
Galatasaray Yönetimi'nin Hamamcıoğlu'nu istifaya davet etmesinden sonra 13 Kasım'da yapılacak Divan Kurulu'nun tartışmalara neden olacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.
TEK ADAMLIĞA İZİN VER
Hamamcıoğlu dün yaptığı açıklamada görevlerinin başında olduğunu söyleyerek, "Divan olarak G.Saray'ın bölünmesine ve tek adam yönetiminin dayatılmasına izin vermeyeceğiz" dedi.
ARALARINA KARA KEDİ GİRDİ
G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz ile Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu arasında soğuk rüzgarlar esiyor.
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