Mardin’de gizemli ölüm: Kimse silah sesi duymadı! Özel ekip kuruldu

Kaya ailesi ÇOCUK KANEPEDE, ANNE VE BABA ODANIN ORTASINDA BULUNDU Olay yeri incelemesinde; olayda kullanıldığı değerlendirilen silahın evde bulunmadığı ortaya çıktı. Evde boğuşma izine rastlanmazken, kapıda zorlanma olmadığı da belirlendi. Samyeli'nin cansız bedeninin kanepede, anne ve babasının ise odanın ortasında olduğu olayda, cinayet ihtimali üzerinde duran İl Emniyet Müdürlüğü'nce özel ekip kuruldu. İlçedeki bütün Kent Güvelik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameraları incelemeye alındı. Ayrıca ailenin komşuları ve akrabalarının da ifadelerine başvuruluyor.

Kaya ailesinin yaşadıkları apartman KİMSE SİLAH SESİ DUYMADI Kan donduran vahşete ilişkin yeni bilgilere A Haber ulaştı. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz'ın aktardığı detaylara göre, ailenin öldürüldüğü saatlerde hiç kimsenin silah sesi duymamış olması soru işaretlerini artırdı. Ayrıca kapıda herhangi bir zorlama izinin bulunmaması ve evde silaha rastlanmaması, olayın cinayet ihtimalini daha da güçlendirdi.