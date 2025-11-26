takvim-logo

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde Berna, Mehmet ve 5 yaşındaki Samyeli Kaya, evlerinde başlarından silahla vurulmuş halde bulundu. Polis cinayet ihtimali üzerinde dururken, İl Emniyet Müdürlüğü'nce özel ekip kuruldu. Olayda kullanılan silahın evde olmadığı ve kapıda zorlamanın bulunmadığı belirlendi. Çevredekilerin silah sesi duymadığı öğrenildi.

Mardin’de gizemli ölüm: Kimse silah sesi duymadı! Özel ekip kuruldu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Berna Kaya (33), eşi Mehmet Kaya (37) ve çocukları Samyeli Kaya'nın (5) yaşadıkları dairede başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulunması ile ilgili olay yeri incelemesinde; olayda kullanıldığı değerlendirilen silahın evde bulunmadığı ve kapıda zorlama olmadığı ortaya çıktı.

Mardin'de aile katliamı

Polis cinayet ihtimali üzerinde dururken, İl Emniyet Müdürlüğü'nce özel ekip kuruldu.

SİLAHLA VURULMUŞ HALDE HAREKETSİZ YATIYORLARDI

Olay, dün 01.00 sıralarında Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi Mardin Caddesi'ndeki Hacı Şehmus Can Apartmanı'nın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Kaya ailesinden haber alamayan komşuları, mahalle muhtarı ile birlikte kapıyı açarak içeri girdi.

Evde yapılan kontrolde, baba Mehmet Kaya, eşi Berna Kaya ve çocukları Samyeli Kaya'nın başlarından silahla vurulmuş halde hareketsiz yattığı görüldü. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

BABANIN CENAZESİ DEFNEDİLDİ

Cenazeler, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Berna Kaya ile kızı Samyeli'nin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek Van'a gönderildi. Baba Mehmet Kaya'nın cenazesi ise cenazesi, işlemlerinin ardından Savur ilçesine bağlı kırsal İşgören Mahallesi'nde toprağa verildi.

ÇOCUK KANEPEDE, ANNE VE BABA ODANIN ORTASINDA BULUNDU

Olay yeri incelemesinde; olayda kullanıldığı değerlendirilen silahın evde bulunmadığı ortaya çıktı. Evde boğuşma izine rastlanmazken, kapıda zorlanma olmadığı da belirlendi.

Samyeli'nin cansız bedeninin kanepede, anne ve babasının ise odanın ortasında olduğu olayda, cinayet ihtimali üzerinde duran İl Emniyet Müdürlüğü'nce özel ekip kuruldu. İlçedeki bütün Kent Güvelik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameraları incelemeye alındı. Ayrıca ailenin komşuları ve akrabalarının da ifadelerine başvuruluyor.

KİMSE SİLAH SESİ DUYMADI

Kan donduran vahşete ilişkin yeni bilgilere A Haber ulaştı. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz'ın aktardığı detaylara göre, ailenin öldürüldüğü saatlerde hiç kimsenin silah sesi duymamış olması soru işaretlerini artırdı. Ayrıca kapıda herhangi bir zorlama izinin bulunmaması ve evde silaha rastlanmaması, olayın cinayet ihtimalini daha da güçlendirdi.

"GECE 1-2 ARASINDA OLMUŞ…"

Kaya ailesinin komşusu Ali Beydüz, "Ben de esnafım. Bizim komşumuzdu, biz de şoktayız. Bu katliamdır, başka bir şey değil. Kendi halinde bir insandı. O da esnaftı, tamircilik yapıyordu. Dün gece 01.00-02.00 arasında olmuş. Başka da bilgimiz yok" şeklinde konuştu.

