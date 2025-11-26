PODCAST CANLI YAYIN

Gümüşhane Üniversitesi'nde rehine krizi! 3 saatin sonunda silahlı şüpheli ikna edildi

Gümüşhane Üniversitesi'nde bir personel başka bir personeli silahla rehin aldı. Olay yerine çok sayıda özel harekat polisi sevk edilirken silahlı şahıs ekiplerin 3 saatlik çabası sonucunda ikna edildi, rehine krizi çözüldü.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Gümüşhane Üniversitesi'nde çalışan bir personel, silahla başka bir personeli rehin aldı. Polis şahsı 3 saatin sonunda ikna etti, rehine krizi çözüldü.

ELİNDE SİLAHLA REHİN ALDI

Olay, öğle saatlerinde Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları bulunan ve uzman çavuşluk görevinden ayrılıp, üniversite bünyesinde memur olarak görev alan H.T., Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'ne geldiği tabancayla bilinmeyen nedenle ateş etti.

Olay yeri (DHA)Olay yeri (DHA)

Şüpheli H.T. daha sonra aynı üniversitede görevli kadın memur D.B.'yi silahla rehin aldı.

ÖZEL HAREKAT POLİSİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İhbarla bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve Özel Hareket polisi sevk edildi.

Özel Harekat polisi bölgede (Ekran görüntüsü)Özel Harekat polisi bölgede (Ekran görüntüsü)

OKUL BOŞALTILDI KESKİN NİŞANCILAR ÇATIDA

Okulun etrafı boşaltılarak, çatılara keskin nişancılar yerleştirildi.

Keskin nişancılar çatıda (Ekran görüntüsü)Keskin nişancılar çatıda (Ekran görüntüsü)

Hem kampüs alanına hem de fakülteye giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı, ekiplerin 3 saatlik çalışması sonrasında silahlı şahıs ikna edildi.

Ekipler bölgede (AA)Ekipler bölgede (AA)

SABIKALI ÇIKTI

Şüpheli H.T.'nin üniversitede görev yaptığı ve daha önce bir kişiyi silahla kovaladığı ortaya çıktı.

"GEREKLİ İDARİ VE HUKUKİ SÜREÇLER İVEDİLİKLE BAŞLATILDI"

Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bugün yaşanan ve herkesi derinden üzen bir hadise sonucunda, bir memur personelin başka bir personeli rehin aldığı bilgisinin kamuoyuyla paylaşılmasının zorunlu hale geldiği belirtildi.

Olay yeri (DHA)Olay yeri (DHA)

Olayın meydana gelmesinin ardından üniversitenin güvenlik birimleri ve emniyet güçlerinin olaya hızlı şekilde müdahale ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olay kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan bulunmuyor. Üniversitemize giriş ve çıkışlar, güvenlik nedeniyle kontrollü şekilde sağlanıyor. Üniversitemiz, gerek öğrencilerimizin gerek akademik ve idari personelimizin güvenliği için tüm tedbirleri kararlılıkla uygulamaya devam ediyor. Bu tür üzücü olayların tekrar yaşanmaması için gerekli idari ve hukuki süreçler ivedilikle başlatıldı. Gümüşhane Üniversitesi olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına süreci şeffaf bir biçimde takip ediyor, herkese 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz."

