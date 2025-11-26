Çelik Kubbe güçleniyor: Savunmada 6,5 milyar dolarlık imza!

Entegre hava savunma sistemi Çelik Kubbe'yi güçlendirmek amacıyla Türk savunma sanayisi bünyesinde 6,5 milyar dolar değerinde sözleşmeler imzalandı.

Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "SSB koordinasyonunda, Türk savunma sanayiinin 'Çelik Kubbe'sini güçlendirecek stratejik projelerin hayata geçirilmesi amacıyla düzenlenen 'Hava Savunma ve Füze Sistemleri İmza Töreni'nde entegre hava savunma sistemi Çelik Kubbe'yi güçlendirmek amacıyla Türk savunma sanayisi bünyesinde 6,5 milyar dolar değerinde sözleşmeler imzalandı." ifadelerine yer verildi.

ÇELİK KUBBE HAMLESİ

Türkiye'nin hava ve füze savunmasındaki son hamlesi olan Çelik Kubbe, tek bir silah değil; KORKUT'tan SİPER'e uzanan geniş bir savunma ekosisteminin ortak adı olarak öne çıkıyor. ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE gibi savunma devlerinin katkısıyla yürütülen bu proje, sensör ağları, radarlar, yapay zekA destekli komuta‑kontrol yapıları ve çok katmanlı savunma mimarisiyle Türkiye'nin hava sahasını kesintisiz korumayı hedefliyor. Sistem kapsamına alçak irtifadan stratejik uzun menzile kadar tüm milli hava savunma çözümleri dahil ediliyor...

Çelik Kubbe'nin ortaya çıkışını zorunlu kılan en önemli unsur, günümüzün hızla karmaşıklaşan tehdit ortamı. Rusya‑Ukrayna savaşından İsrail'in bölgedeki saldırganlığına İran'ın uzun menzilli füzelerinden Yunanistan'ın silahlanma hamlelerine kadar birçok risk bulunuyor... Bu nedenle, yalnızca füze sahibi olmak yeterli değil; uzaydan karaya, radardan SİHA'lara kadar tüm verilerin birleştiği akıllı bir komuta merkezi ile katmanlı bir savunma şart. Çelik Kubbe tam da bu ihtiyaca cevap veren bir konsept olarak tanımlanıyor.

Projenin bir diğer kritik aşaması ise balistik füze savunması. Türkiye halihazırda hava soluyan hedeflere karşı milli çözümler geliştirmiş olsa da balistik füzelere karşı tamamen yerli bir mimari henüz mümkün değil. Bu nedenle, Çelik Kubbe'nin ilerleyen aşamalarında ABD veya Avrupa kaynaklı tedarik modelleri gündeme gelebilir. Ayrıca Ukrayna savaşında görüldüğü gibi SİHA'ların diğer SİHA'ları avlayan platformlara dönüşmesi, Çelik Kubbe'nin gelecekte bir "SİHA avcısı SİHA" konseptini de içerebileceğine işaret ediyor. Türkiye'nin savunma endüstrisindeki birikimi sayesinde Çelik Kubbe, önümüzdeki dönemde ulusal hava güvenliğinin temel taşı olmaya aday...