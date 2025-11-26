Halk İmralı ziyaretine ne diyor? "Türkiye daha güzel olacak" | CHP'ye tepki
TBMM Komisyonunun İmralı ziyareti vatandaşa soruldu. Halk süreci büyük ölçüde “barış ve silahsızlanma” umuduyla karşılarken, süreci desteklemeyen CHP’ye tepki gösterdi; vatandaşlar Türkiye’nin daha güçlü ve daha huzurlu bir geleceğe ilerlemesi için bu adımın önemine vurgu yaptı.
Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında önemli bir adım atıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Bünyesindeki Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 24 Kasım'da İmralı Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştü.
HEYETTE KİMLER YER ALDI GÖRÜŞME NE KADAR SÜRDÜ
Komisyonun nitelikli çoğunlukla aldığı karar doğrultusunda AK Parti'den Hüseyin Yayman, MHP'den Feti Yıldız ve DEM Parti'den Gülistan Koçyiğit'ten oluşan üç kişilik heyet, önceki gün saat 11.00'de helikopterle İstanbul'dan İmralı'ya geçti, 16.00 sularında geri döndü. Görüşme yaklaşık 3 saat sürdü. Silah bırakma süreci, sürecin kapsamı ve Suriye sahasındaki gelişmeler ele alındı.
HALK ZİYARETE NE DİYOR?
Peki halkın ziyarete tepkisi ne yönde oldu. A Haber Diyarbakır sokaklarında vatandaşa konu hakkında görüşlerini sordu.
Mikrofon uzatılan vatandaşlar "barış" vurgusu yaparken İmralı'ya giden heyette yer almayan CHP'ye tepki gösterdi. Terörsüz Türkiye sürecinin sonuca ulaşması ile daha güçlü bir Türkiye'nin adımlarının atılacağı görüşünü paylaştı.
Bir vatandaş, "Bu memlekette herkes barış için elini taşın altına atmalı. Bu barış derhal olmalıdır. Türkiye'nin bütün memleketlerindeki insanlar savaştan çok zarar görmüştür. Barışa hasret kaldık."
"Barış süreci inşallah Allah'ın izniyle güzel olacak ve Türkiye'ye de yakışacak bir harekettir."
TÜRKİYE DAHA GÜZEL OLACAK BALATALAMALAR ENGELLENSİN
Bir kadın vatandaş ise, "Anneler ağlamasın şehitler olmasın onu istiyoruz. Her yerde barış olsun güzellik olsun. Daha güzel bir Türkiye'miz olur.
Başkan bir vatandaş, "Sonuca ulaşırsa Türkiye'nin geleceği açısından iyi olur. Umuyoruz başarılı olur. Barış sürecini baltalayan kişilere engel olmak lazım. Bu süreci baltalamak isteyenler ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.
CHP'YE TEPKİ: DESTEKMESİ GEREKİRDİ!
İmralı'ya gidecek heyette yer almayan Cumhuriyet Halk Partisi'ne tepki gösteren bir vatandaşlar şunları söyledi:
"CHP zaten eskiden beri böyleydi. Bir sürece gidilmeye çalışılıyor. İnşallah olumlu olur. Herkesin bunu desteklemesi gerekiyor."
"Barış sürecinde illaki CHP'nin de tutumunu pozitif olmasını beklerdik biz Kürtler olarak. Maalesef bunu yapmadılar. Zaten yapıları dokuları buydu. Süreci pozitif değerlendiriyoruz. Bakış açımız da çok pozitif. Umarım ki bu şekilde devam eder."