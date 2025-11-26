Halk İmralı ziyaretine ne diyor? "Türkiye daha güzel olacak" | CHP'ye tepki

Bir vatandaş, "Bu memlekette herkes barış için elini taşın altına atmalı. Bu barış derhal olmalıdır. Türkiye'nin bütün memleketlerindeki insanlar savaştan çok zarar görmüştür. Barışa hasret kaldık."

"Barış süreci inşallah Allah'ın izniyle güzel olacak ve Türkiye'ye de yakışacak bir harekettir."