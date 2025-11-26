PODCAST CANLI YAYIN

İsrail'in endişesi KAAN! "Biz pes ettik Ankara sonuna kadar götürecek!"

İsrail’de KAAN paniği devam ediyor. İsrailli analist Shay Gal The Eurasian Times'ta kaleme aldığı yazıda Milli Muharip Uçak KAAN endişelerini yazdı. KAAN'ın yalnızca Türkiye’nin bağımsız savunma atılımı olmadığını, aynı zamanda Tel Aviv’de ciddi bir endişenin kaynağına dönüştüğünü belirten Gal, “İsrail’in vazgeçtiği yerde Türkiye kararlılıkla ilerliyor; bölgesel dengeler geri dönülmez şekilde değişiyor” ifadeleriyle dikkat çekti.

İsrailli savunma analisti Shay Gal, Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN üzerine bir analiz yayımladı. Değerlendirmede, Ankara'nın savunma alanında tam bağımsızlık hedefine artık hiç olmadığı kadar yaklaştığı vurgulandı. İşte detaylar…

İsrailli güvenlik analisti Shay Gal, Eurasian Times'ta kaleme aldığı yazıda Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN üzerine endişelerini yazdı.

İsrailli analist Shay Gal’ın KAAN değerlendirmesi, Türkiye’nin savunma bağımsızlığındaki yükselişinin Tel Aviv’de yarattığı tedirginliği gözler önüne serdiİsrailli analist Shay Gal’ın KAAN değerlendirmesi, Türkiye’nin savunma bağımsızlığındaki yükselişinin Tel Aviv’de yarattığı tedirginliği gözler önüne serdi

"STRATEJİK BAĞIMSIZLIĞIN EN KRİTİK GÖSTERGESİ"

Gal, Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayinde yakaladığı hızlı yükselişe dikkat çekerek, KAAN'ın sadece bir hava platformu değil, Ankara'nın uzun vadeli stratejik bağımsızlık vizyonunun en somut göstergelerinden biri olduğunu vurguladı.

The Eurasian Times'da yayımlanan haber Foto:Ekran GörüntüsüThe Eurasian Times'da yayımlanan haber Foto:Ekran Görüntüsü

"ARTIK GERİYE DÖNÜŞ MÜMKÜN DEĞİL"

Analizde, Türkiye'nin KAAN programına kararlılıkla ilerlemesinin bölgesel dengelerde yeni bir dönem açtığı ifade edildi. Gal, özellikle Tel Aviv'in bu gelişmeleri yakından ve tedirginlikle izlediğini belirterek şunları söyledi:

Ankara her şeye rağmen geri dönülmez şekilde kendi yolunu açtı

"TÜRKİYE ARTIK MERKEZDE OYNUYOR"

KAAN'ın Şubat 2024'teki ilk uçuşunun Türkiye'nin havacılık serüveninde "tarihi bir eşik" olduğunu belirten Gal, test sürecinin ardından TUSAŞ'ın mühendislik kapasitesinin uluslararası alanda tartışmasız şekilde kabul gördüğünü vurguladı. İsrailli analist, "Türkiye beşinci nesil uçak rekabetine dahil oldu ve artık oyunun merkezindeki ülkelerden biri" değerlendirmesini yaptı.

ABD’nin F110 motor lisansını ağırdan almasına rağmen Türkiye’nin TF-35000 ile kritik bağımlılığı bitirmeye yaklaştığının ve Ankara’nın savunmada hiçbir baskıya boyun eğmeyeceğinin altı çizildiABD’nin F110 motor lisansını ağırdan almasına rağmen Türkiye’nin TF-35000 ile kritik bağımlılığı bitirmeye yaklaştığının ve Ankara’nın savunmada hiçbir baskıya boyun eğmeyeceğinin altı çizildi
"İSRAİL'İN VAZGEÇTİĞİ YERDE TÜRKİYE DEVAM EDİYOR"

Gal, Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişinin Tel Aviv'de neden rahatsızlık oluşturduğunu anlatırken dikkat çekici bir karşılaştırma yaptı. İsrailli analiste göre KAAN, Ankara'nın stratejik alanlarda geri adım atmama iradesinin bir sembolü. Gal şu ifadeleri kullandı:

İsrail'in Lavi programında pes ettiği noktada Ankara projeyi sonuna kadar götürme kararlılığı gösteriyor

"ORTADOĞU'DA DENGELER DEĞİŞİYOR"

Analist, İsrail'in 1980'lerde yürüttüğü Lavi savaş uçağı projesinin, ABD'nin baskısı ve iç siyasi tartışmalar nedeniyle iptal edilmesine gönderme yaparak, Türkiye'nin benzer bir kaderi asla yaşamak istemediğini vurguladı. Gal'a göre Ankara, KAAN'ı her koşulda devam ettirme konusundaki kararlılığıyla bölgede yeni bir güç gerçekliği ortaya koyuyor ve Tel Aviv bu tabloyu hem dikkatle hem de kaygıyla izliyor.

Analizde ʺKAAN, Ankara’nın stratejik alanlarda geri adım atmama iradesinin bir sembolüʺ ifadelerine yer verildiAnalizde ʺKAAN, Ankara’nın stratejik alanlarda geri adım atmama iradesinin bir sembolüʺ ifadelerine yer verildi

"TÜRKİYE'NİN İHRACAT GÜVENİ ARTIK DAHA YÜKSEK"

Gal, Endonezya başta olmak üzere birçok ülkenin KAAN'a yoğun ilgi göstermesinin, Türkiye'nin savunma sanayii ihracatındaki güvenilirlik profilini güçlendirdiğini söyledi.

Analiste göre Türkiye'nin aynı anda F-16 Block 70, Eurofighter Typhoon ve diğer hava platformlarıyla yürüttüğü görüşmeler, Ankara'nın çok yönlü ve akılcı bir geçiş stratejisi izlediğini de gösteriyor. Gal bu durumu, "Türkiye sahaya tek planla çıkmıyor; oyunu çok katmanlı oynuyor" sözleriyle özetledi.

Milli Muharip Uçak KaanMilli Muharip Uçak Kaan

"TEL AVİV'İN YILLAR ÖNCE YAPTIĞI HATAYA DÜŞMEYECEKLER"

Gal değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı:

Türkiye KAAN'ı iptal etmeyecek. Bu proje Ankara için teknik olduğu kadar ideolojik ve stratejik bir sembol. İsrail'in Lavi'de yaptığı hatayı Türkiye tekrarlamayacak. Türkiye geri dönülmez biçimde kendi havacılık geleceğini kuruyor ve bu, bölgede herkesten çok İsrail'i huzursuz ediyor
İdefix
