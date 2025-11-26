ABD’nin F110 motor lisansını ağırdan almasına rağmen Türkiye’nin TF-35000 ile kritik bağımlılığı bitirmeye yaklaştığının ve Ankara’nın savunmada hiçbir baskıya boyun eğmeyeceğinin altı çizildi

"İSRAİL'İN VAZGEÇTİĞİ YERDE TÜRKİYE DEVAM EDİYOR"

Gal, Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişinin Tel Aviv'de neden rahatsızlık oluşturduğunu anlatırken dikkat çekici bir karşılaştırma yaptı. İsrailli analiste göre KAAN, Ankara'nın stratejik alanlarda geri adım atmama iradesinin bir sembolü. Gal şu ifadeleri kullandı:

İsrail'in Lavi programında pes ettiği noktada Ankara projeyi sonuna kadar götürme kararlılığı gösteriyor

"ORTADOĞU'DA DENGELER DEĞİŞİYOR"

Analist, İsrail'in 1980'lerde yürüttüğü Lavi savaş uçağı projesinin, ABD'nin baskısı ve iç siyasi tartışmalar nedeniyle iptal edilmesine gönderme yaparak, Türkiye'nin benzer bir kaderi asla yaşamak istemediğini vurguladı. Gal'a göre Ankara, KAAN'ı her koşulda devam ettirme konusundaki kararlılığıyla bölgede yeni bir güç gerçekliği ortaya koyuyor ve Tel Aviv bu tabloyu hem dikkatle hem de kaygıyla izliyor.