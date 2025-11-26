Cumhurbaşkanına tehdit sözleri nedeniyle tutuklu bulunan Fatih Altaylı bugün yeniden hâkim karşısına çıkacak. Altaylı Youtube'daki 20 Haziran yayınında "tehdit suçu kapsamında ve geniş kitlelere iletme kastıyla" yaptığı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında 22 Haziran'da İstanbul Teşvikiye'deki evinde gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

SAVCILIK ESASA DAİR MÜTAALAYI AÇIKLAYACAK

Duruşmada, savcılığın Altaylı için esasa dair mütalaayı açıklaması bekleniyor.