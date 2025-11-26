PODCAST CANLI YAYIN

Youtube yayınında Başkan Erdoğan'ı hedef almıştı! Fatih Altaylı yeniden hakim karşısında

Cumhurbaşkanını tehdit ettiği iddiasıyla hakkında 5 yıla kadar hapis cezası talep edilen gazeteci Fatih Altaylı, 158 gündür tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden bugün bir kez daha hâkim karşısına çıkacak. Yargılamada kritik bir aşamaya gelinirken, savcılığın esasa ilişkin mütalaasını bu duruşmada sunması bekleniyor. Eğer Altaylı’nın avukatları mütalaaya karşı ek süre talep etmezse, davanın bugün sonuçlanması ihtimali güçleniyor.

Cumhurbaşkanına tehdit sözleri nedeniyle tutuklu bulunan Fatih Altaylı bugün yeniden hâkim karşısına çıkacak. Altaylı Youtube'daki 20 Haziran yayınında "tehdit suçu kapsamında ve geniş kitlelere iletme kastıyla" yaptığı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında 22 Haziran'da İstanbul Teşvikiye'deki evinde gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

SAVCILIK ESASA DAİR MÜTAALAYI AÇIKLAYACAK

Duruşmada, savcılığın Altaylı için esasa dair mütalaayı açıklaması bekleniyor.

DAVA BUGÜN SONUÇLANABİLİR

Eğer mütalaaya karşı Altaylı'nın avukatları ek süre istemezse, davanın sonuçlanması bekleniyor.

İDDİANAMEDEN

Fatih Altaylı'nın Youtube kanalında 20 Haziran'da yaptığı yayında Başkan Erdoğan'a yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldığı aktarılan iddianamede, söz konusu ifadelerin yer aldığı video çözümleme tutanağına göre, Altaylı'nın eyleminin Cumhurbaşkanı'na yönelik tehdit suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği kaydedilmişti. İddianamede, söz konusu olayda video paylaşımının basın ve yayın yoluyla herkese açık şekilde yayınlandığına, içeriğin paylaşılmasının ardından geniş kitlelere ulaştığına dikkati çekilerek, soruşturma konusu eylemin 'iletme kastı'yla gerçekleştirildiğinin tereddüde mahal bırakmayacak nitelikte açık olduğu vurgulanmıştı.

