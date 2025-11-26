Batı Şeria'da İsrail terörü! Büyük çaplı saldırı başlattılar
İsrail işgal altındaki Batı Şeria'ya büyük çaplı saldırı başlattı. Tubas şehrini hedef alan İsrail, Filistinli aileieri zorla evlerinden çıkarıyor. Tubas Valisi Ahmed el-Esad, Reuters’a yaptığı açıklamada bir helikopterin ateş açtığını, İsrail güçlerinin şehri kuşattığını ve birçok mahallede mevziler kurduğunu söyledi ve saldırıların uzun süreceğini belirtti.
İsrail işgal altındaki Batı Şeria'ya saldırıyor. Filistinliler İsrail güvenlik güçlerinin Tubas şehrini hedef aldığını bildirdi.
HELİKOPTERDEN ATEŞ AÇTILAR
Tubas Valisi Ahmed el-Esad, Reuters'a yaptığı açıklamada bir helikopterin ateş açtığını, İsrail güçlerinin şehri kuşattığını ve birçok mahallede mevziler kurduğunu söyledi. El-Esad ayrıca, "Saldırının uzun süreceği anlaşılıyor. İşgal güçleri insanları evlerinden çıkardı, binaların çatılarına el koydu ve tutuklamalar yapıyor." dedi.
İsrail ordusu sabah saatlerinde polis ve istihbarat güçlerinin katılımıyla Batı Şeria'ya saldırı başlattıklarını duyurdu.
30 AİLEYİ ZORLA EVDEN ÇIKARDILAR
El-Esad, yaklaşık 30 ailenin evlerinden zorla çıkarıldığını, askerlerin ise bölgedeki yüksek noktalarda bulunan bazı binaları kontrol altına aldığını ifade etti. İsrail güçlerinin, evlerini terk etmeye zorladıkları sivillere "saldırılar sona erene kadar geri dönmeyin" talimatı verdiğini aktaran El-Esad, ambulans ve sağlık ekiplerinin hareketlerinin de ciddi şekilde kısıtlandığını söyledi. Ayrıca İsrail güçlerinin, acil bakıma ihtiyaç duyan birçok hastaya ulaşılmasını engellediğini vurguladı.
BATI ŞERİA'DA İSRAİL TERÖRÜ
İsrail Gazze'de soykırıma başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'ya da saldırıyor.
Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, İsrail askerleri ve yerleşimciler bu tarihten bu yana bölgede binin üzerinde Filistinliyi öldürdü. İsrailli yerleşimciler, Filistinlilerin evlerine, araçlarına ve tarım alanlarına saldırılar düzenliyor, buna rağmen herhangi bir cezai yaptırımla karşılaşmıyor. Öte yandan İsrail ordusu, Batı Şeria genelinde yeni kontrol noktaları oluştururken bazı Filistin yerleşimlerinin girişlerini kapılar ve barikatlarla tamamen kapattı.