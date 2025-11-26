Batı Şeria'da İsrail terörü! Büyük çaplı saldırı başlattılar

Batı Şeria'da İsrail terörü, Reuters

BATI ŞERİA'DA İSRAİL TERÖRÜ

İsrail Gazze'de soykırıma başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'ya da saldırıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, İsrail askerleri ve yerleşimciler bu tarihten bu yana bölgede binin üzerinde Filistinliyi öldürdü. İsrailli yerleşimciler, Filistinlilerin evlerine, araçlarına ve tarım alanlarına saldırılar düzenliyor, buna rağmen herhangi bir cezai yaptırımla karşılaşmıyor. Öte yandan İsrail ordusu, Batı Şeria genelinde yeni kontrol noktaları oluştururken bazı Filistin yerleşimlerinin girişlerini kapılar ve barikatlarla tamamen kapattı.