PODCAST CANLI YAYIN

Batı Şeria'da İsrail terörü! Büyük çaplı saldırı başlattılar

İsrail işgal altındaki Batı Şeria'ya büyük çaplı saldırı başlattı. Tubas şehrini hedef alan İsrail, Filistinli aileieri zorla evlerinden çıkarıyor. Tubas Valisi Ahmed el-Esad, Reuters’a yaptığı açıklamada bir helikopterin ateş açtığını, İsrail güçlerinin şehri kuşattığını ve birçok mahallede mevziler kurduğunu söyledi ve saldırıların uzun süreceğini belirtti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Batı Şeria'da İsrail terörü! Büyük çaplı saldırı başlattılar

İsrail işgal altındaki Batı Şeria'ya saldırıyor. Filistinliler İsrail güvenlik güçlerinin Tubas şehrini hedef aldığını bildirdi.

Batı Şeria'da İsrail terörü, ReutersBatı Şeria'da İsrail terörü, Reuters

HELİKOPTERDEN ATEŞ AÇTILAR

Tubas Valisi Ahmed el-Esad, Reuters'a yaptığı açıklamada bir helikopterin ateş açtığını, İsrail güçlerinin şehri kuşattığını ve birçok mahallede mevziler kurduğunu söyledi. El-Esad ayrıca, "Saldırının uzun süreceği anlaşılıyor. İşgal güçleri insanları evlerinden çıkardı, binaların çatılarına el koydu ve tutuklamalar yapıyor." dedi.

İsrail ordusu sabah saatlerinde polis ve istihbarat güçlerinin katılımıyla Batı Şeria'ya saldırı başlattıklarını duyurdu.

Batı Şeria'da İsrail terörü, ReutersBatı Şeria'da İsrail terörü, Reuters

30 AİLEYİ ZORLA EVDEN ÇIKARDILAR

El-Esad, yaklaşık 30 ailenin evlerinden zorla çıkarıldığını, askerlerin ise bölgedeki yüksek noktalarda bulunan bazı binaları kontrol altına aldığını ifade etti. İsrail güçlerinin, evlerini terk etmeye zorladıkları sivillere "saldırılar sona erene kadar geri dönmeyin" talimatı verdiğini aktaran El-Esad, ambulans ve sağlık ekiplerinin hareketlerinin de ciddi şekilde kısıtlandığını söyledi. Ayrıca İsrail güçlerinin, acil bakıma ihtiyaç duyan birçok hastaya ulaşılmasını engellediğini vurguladı.

Batı Şeria'da İsrail terörü, ReutersBatı Şeria'da İsrail terörü, Reuters

BATI ŞERİA'DA İSRAİL TERÖRÜ

İsrail Gazze'de soykırıma başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'ya da saldırıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, İsrail askerleri ve yerleşimciler bu tarihten bu yana bölgede binin üzerinde Filistinliyi öldürdü. İsrailli yerleşimciler, Filistinlilerin evlerine, araçlarına ve tarım alanlarına saldırılar düzenliyor, buna rağmen herhangi bir cezai yaptırımla karşılaşmıyor. Öte yandan İsrail ordusu, Batı Şeria genelinde yeni kontrol noktaları oluştururken bazı Filistin yerleşimlerinin girişlerini kapılar ve barikatlarla tamamen kapattı.

1 milyon Yahudi’yi İsrail’e taşıyacaklar! New York’ta siyonist zirve1 milyon Yahudi’yi İsrail’e taşıyacaklar! New York’ta siyonist zirve

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan 11. Tıp Kurultayı'nda hedefi açıkladı: "Dünyanın en iyi ülkesi olmalıyız"
Komisyonun İmralı sonrası ilk toplantısı ertelendi! Tutanaklar paylaşılacak mı? | AK Parti'den "rapor" toplantısı
İdefix
Milli iradeyi tehdidin bedeli! Fatih Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis cezası... Mahkemede nasıl "R" yaptı?
Abdullah Öcalan’ın SDG’ye mesajı… Mazlum Abdi’nin bahanesi kalmadı!
Gümüşhane Üniversitesi'nde rehine krizi! 3 saatin sonunda silahlı şüpheli ikna edildi
Cepteki tehlike: WhatsApp o bilgiyi sızdırıyor mu?
Emeklilikte çift maaş sona mı eriyor? İşin aslını TAKVİM yazdı! SGK girişi 2008 sonrası olanlar...
Çelik Kubbe güçleniyor: Savunmada 6,5 milyar dolarlık imza!
İsrail'in endişesi KAAN: "Biz pes ettik Ankara sonuna kadar götürecek!"
Huriye Helvacı ve oğlu öldürüldü mü? Şüphe derinleşiyor: Eşi ve çocuğu kayıpken işe gitti
CHP'de yolsuzluk kaosu! Kılıçlar kurultayda çekilecek: İki farklı senaryo var
Halk İmralı ziyaretine ne diyor? "Türkiye daha güzel olacak" | CHP'ye tepki
Mardin’de gizemli ölüm: Kimse silah sesi duymadı! Özel ekip kuruldu
Papa Leo Türkiye’ye geliyor! Başkan Erdoğan’la görüşecek: İşte programı | İkinci durak Beyrut: Dürzi detayı
Avrupa'da tek hedef 3 puan! Fenerbahçe'nin ilk 11'i netleşti
1 milyon Yahudi’yi İsrail’e taşıyacaklar! New York’ta siyonist zirve
Fenerbahçe transfer meşalesini yaktı! Şampiyonluk için 2 yıldız birden
CHP’li Başarır’ın lüks aracı suç kaydı olan iş adamında çıktı!
Kuruluş Orhan'ın Şahinşah Bey'i Barış Falay'ın eşi gibi oğlu da oyuncu çıktı!