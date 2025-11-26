Cepteki tehlike: WhatsApp o bilgiyi sızdırıyor mu?
WhatsApp'ın, kullanıcıların paylaşmadığı halde mesaj metadatasına konum bilgisi eklediği iddiası tartışma yarattı. Siber güvenlik uzmanı Elorm Daniel, iPhone üzerinde yaptığı adli incelemede, mesajların gönderen ya da alan tarafından izin verilmemesine rağmen GPS verilerini içerdiğini öne sürmesi, uygulamanın topladığı veri miktarına ilişkin soru işaretlerini büyüttü. Medya dosyalarından grup kayıtlarına, kullanıcı adı ve şifrelere kadar geniş bir metadata havuzunun cihazda saklandığı iddia edildi. WhatsApp, izinsiz konum bilgisi topladığına dair iddialara cevap vermedi.
Giriş Tarihi: 26.11.2025 15:49