Cepteki tehlike: WhatsApp o bilgiyi sızdırıyor mu?

WhatsApp'ın, kullanıcıların paylaşmadığı halde mesaj metadatasına konum bilgisi eklediği iddiası tartışma yarattı. Siber güvenlik uzmanı Elorm Daniel, iPhone üzerinde yaptığı adli incelemede, mesajların gönderen ya da alan tarafından izin verilmemesine rağmen GPS verilerini içerdiğini öne sürmesi, uygulamanın topladığı veri miktarına ilişkin soru işaretlerini büyüttü. Medya dosyalarından grup kayıtlarına, kullanıcı adı ve şifrelere kadar geniş bir metadata havuzunun cihazda saklandığı iddia edildi. WhatsApp, izinsiz konum bilgisi topladığına dair iddialara cevap vermedi.

Giriş Tarihi: 26.11.2025 15:49
WHATSAPP'LA İLGİLİ OLAY İDDİA

Siber güvenlik uzmanı Elorm Daniel, iPhone 12 Pro Max cihazı üzerinde yaptığı adli incelemeye dair detayları paylaştı. WhatsApp üzerinden yaptığı bir yazışmayı inceleyen Daniel, verilerin metadatasının yazıştığı kişinin konumunu da gösterdiğini iddia etti.

Daniel, mesajı yollayan kişinin ya da kendisinin böyle bir veriyi talep etmediğini ancak telefonunun yine de bu bilgiyi otomatik olarak kayıt altına aldığını ileri sürdü.

SOHBETTEN KONUMUNUZ ELDE EDİLİYOR

Bu veriyi direkt olarak kendi telefonundan aldığını söyleyen Daniel, "Bu, WhatsApp'ta sohbet ederken konumunuz açık durumdaysa, başka bir kişinin cihazında adli görüntüleme işlemi gerçekleştirildiğinde konumunuzun bu cihazdan elde edilebileceği anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

WhatsApp'ın topladığı verilerin "konum bilgisi içerme" ile sınırlı kalmadığını belirten Daniel, bir grubu kimin oluşturduğu, ne zaman oluşturduğu, kimlerin eklendiği ve çıktığı gibi tüm bilgilerin kişi gruptan çıksa bile uygulamadaki metadatada kaldığını öne sürdü.

Daniel, cihazda bu verilerin saklanmasının kişi hakkında yapılacak olası soruşturmalarda kullanılabileceği anlamına geldiğini söyledi.