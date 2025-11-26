PODCAST CANLI YAYIN

Komisyonun İmralı sonrası ilk toplantısı ertelendi! Tutanaklar paylaşılacak mı? Yayman AK Parti'yi bilgilendirecek

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı yaptığı ziyaret sonrası gözler Meclis'teki ilk komisyona çevrildi. Ancak toplantı komisyon üyelerinin farklı programları nedeniyle ertelendi. Toplantının en yakın zamanda yapılacağı, AK Parti'den Hüseyin Yayman, MHP'den Feti Yıldız ve DEM Parti'den Gülistan Koçyiğit'in Meclis'i bilgilendireceği öğrenildi. Öte yandan Yayman'ın İmralı'da gündemi ve süreci partisine anlatacak.

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı'ya gidişi sonrası Meclis'te yapacağı ilk toplantı ertelendi.

AK Parti'den Hüseyin Yayman, MHP'den Feti Yıldız ve DEM Parti'den Gülistan Koçyiğit'in İmralı'da elebaşı Öcalan'la gerçekleştirdiği görüşmeye dair detayları paylaşması ve üyelere bilgi vermesi amacıyla komisyonun toplanması bekleniyordu.

Terörsüz Türkiye komisyonu toplantısı ertelendi


Ancak Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve komisyon üyelerinin farklı programları nedeniyle toplantı ertelendiği ifade edildi.

DEM Parti adına komisyonla birlikte İmralı'ya giden Gülistan Koçyiğit Kılıç, program yoğunluğu nedeniyle erteleme olduğunu doğruladı.



TUTANAKLARIN TAMAMI PAYLAŞILACAK MI?

Peki, toplantı ne zaman yapılacak? Tutanakların tamamı kamuoyuna açıklanacak mı? Komisyonun Perşembe günü ya da gelecek hafta yapılması bekleniyor.

Elebaşı Öcalan'ın Suriye'de SDG'ye dönük bazı mesajlarının kamuoyu ile paylaşılması üzerinde duruluyor.

YAYMAN AK PARTİ'Yİ BİLGİLENDİRECEK

AK Parti Grup Başkanı Hüseyin Yayman, komisyonun gündemini ve süreci partisine bilgilendirecek.

ANA GÜNDEM YPG OLDU

MHP, AK Parti ve DEM Parti'den oluşan heyet İmralı'da PKK'nın kurucu elebaşı Abdullah Öcalan'la görüştü. Görüşmenin ana gündem maddesi Suriye ve YPG oldu.

TAKVİM NE YAZDIYSA O

Meclis heyetinin yaptığı ziyarete ilişkin detaylar belli oldu.

Üç milletvekilinden oluşan heyet önceki gün saat 11 .00 sularında helikopter ile İstanbul'dan İmralı'ya geçti, 16.00 sularında ise döndü. Takvim.com.tr görüşme öncesi heyetin MİT koordinesinde helikopterle İmralı'ya gideceğine, görüşmenin ana konusunun SDG olacağını yazmıştı.

Öcalan ile görüşme yaklaşık 3 saat civarında sürdü. Silah bırakma süreci, kimleri ve yapıları kapsadığı, Suriye'deki gelişmeler değerlendirildi.

ÖNCEDEN İKİ KURUM HAZIRLIK YAPTI

Heyetten önce İmralı Ceza İnfaz Kurumu'nun bağlı olduğu Adalet Bakanlığı yetkilileri ile MİT Ada'ya giderek gerekli hazırlıkları yaptı. Heyeti, iki kurum yetkilileri karşıladı.

TUTANAK TUTULDU

Görüşme sırasında MİT'in olanakları ile tutanak tutuldu. Milletvekilleri de notlarını aldılar. Heyet, İstanbul'a dönünce aynı gün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi ve değerlendirme yaptı.

Daha sonra da kamuoyu açıklaması yapıldı. Milli Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonu toplantısında heyetin bilgi vermesi ve tutanakların da paylaşılması bekleniyor.

ÖCALAN'DAN SDG'YE MESAJ

Görüşmede PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın özellikle SDG'ye yönelik "Suriye ordusuna entegre olun" mesajı verdiği öğrenildi.

Öcalan çağrısı ve 10 Mart mutabakatına rağmen Mazlum Abdi'nin öne sürdüğü "Suriye kapsam dışı" bahanesi boşa düştü. SDG'nin manevra alanı daralırken, Terörsüz Türkiye ve bölge yolunda yeni bir dönüm noktası daha aşılmış oldu.

