Büyükçekmece'deki cinayetlerin katili Avcılar'da yakalandı: "Yakında ünlü olacağım"
İstanbul Büyükçekmece’de biri otelde, ikisi otomobilde ölü bulunan üç kişinin cinayetinde şüpheli Hakan K. gözaltına alındı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen şüphelinin önce kız arkadaşını, ardından kendisine uyuşturucu sağladığını iddia ettiği iki kişiyi öldürdüğü belirlendi. Şüpheli adliyeye sevk edilirken olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Büyükçekmece'de 10 Kasım akşam saatlerinde meydana gelen olayda silah sesleri duyulması üzerine olay yerine giden polis ekipleri 39 ADZ 818 plakalı otomobilin ön koltuğunda bulunan Emrah Yılmaz'ın (33) hayatını kaybettiğini, şoför koltuğunda oturan Emre Güçlü'nün (31) ise ağır yaralı olduğunu tespit etti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Güçlü tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürürken yakınlardaki bir otelin odasında Melisa Kölekçi'nin (27) cesedi bulundu. Yapılan araştırmada 3 cinayeti de Hakan K.'nin işlediği ve olay yerinden kaçtığı tespit edildi.
ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Cinayet Büro Amirliği tarafından günlerdir aranan Hakan K. dün akşam saatlerinde Firüzköy'de saklandığı evde gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli ifadesinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
3 GÜN ÖNCE OTELE YERLEŞMİŞ
Polis soruşturmasında eskiden galericilik yaptığı belirlenen Hakan K.'nın uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle iş yerini kapattığı öğrenildi. Melisa Külekçi (27) ile sevgili olan şüphelinin olaydan 3 gün önce otele -yerleştiği, genç kadının ise olay günü öğle saatlerinde otele geldiği tespit edildi.