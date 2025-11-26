takvim-logo

Büyükçekmece'deki cinayetlerin katili Avcılar'da yakalandı: "Yakında ünlü olacağım"

İstanbul Büyükçekmece’de biri otelde, ikisi otomobilde ölü bulunan üç kişinin cinayetinde şüpheli Hakan K. gözaltına alındı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen şüphelinin önce kız arkadaşını, ardından kendisine uyuşturucu sağladığını iddia ettiği iki kişiyi öldürdüğü belirlendi. Şüpheli adliyeye sevk edilirken olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Büyükçekmece'de 10 Kasım akşam saatlerinde meydana gelen olayda silah sesleri duyulması üzerine olay yerine giden polis ekipleri 39 ADZ 818 plakalı otomobilin ön koltuğunda bulunan Emrah Yılmaz'ın (33) hayatını kaybettiğini, şoför koltuğunda oturan Emre Güçlü'nün (31) ise ağır yaralı olduğunu tespit etti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Güçlü tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürürken yakınlardaki bir otelin odasında Melisa Kölekçi'nin (27) cesedi bulundu. Yapılan araştırmada 3 cinayeti de Hakan K.'nin işlediği ve olay yerinden kaçtığı tespit edildi.

(Fotoğraf: DHA)(Fotoğraf: DHA)

ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Cinayet Büro Amirliği tarafından günlerdir aranan Hakan K. dün akşam saatlerinde Firüzköy'de saklandığı evde gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli ifadesinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Büyükçekmece'deki olay yeri (AA)Büyükçekmece'deki olay yeri (AA)

3 GÜN ÖNCE OTELE YERLEŞMİŞ

Polis soruşturmasında eskiden galericilik yaptığı belirlenen Hakan K.'nın uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle iş yerini kapattığı öğrenildi. Melisa Külekçi (27) ile sevgili olan şüphelinin olaydan 3 gün önce otele -yerleştiği, genç kadının ise olay günü öğle saatlerinde otele geldiği tespit edildi.

(Fotoğraf: DHA)(Fotoğraf: DHA)

POLİSLERE YAŞANANLARI ANLATTI

Yapılan çalışmalarda şüpheli Hakan K.'nın yakalandığında polislere "Uyuşturucu bağımlılığı yüzünden ikimizde intihar etmeye karar verdik. Önce ben onu vuracaktım, sonra kendimi öldürecektim. Onun başına bir el ateş ederek öldürdükten sonra intihar etmekten vazgeçtim" dediği öğrenildi. Bu olayın ardından otelden ayrılan Hakan K., kendisine uyuşturucu temin ettiğini iddia ettiği Emre Güçlü ile Emrah Yılmaz'ı yanına çağırıp onları da intikam için öldürdüğünü söyledi.

Fotoğraf: DHAFotoğraf: DHA

CİNAYET SONRASI POLİSİ ATLATMAK İÇİN BU YOLU İZLEMİŞ

Cinayetlerin ardından yaya olarak olay yerinden ayrılan Hakan K.'nın evine giderek üzerindeki kanlı elbiseleri değiştirdiği ve babasına ait otomobile binerek seyir haline geçtiği tespit edildi. Otomobille önce bir akaryakıt istasyonuna giden şüphelinin buradan çakmak gazı aldığı ardından aracı Avcılar'da terk ettiği, hemen yakınında peşindeki polisleri atlatmak için telefonunu açık şekilde bıraktığı belirlendi.

(Fotoğraf: DHA)(Fotoğraf: DHA)

EKİPLER BİN 240 SAAT GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜNÜ İNCELEDİ

Cinayet Büro Amirliği, yaya olarak kaçmaya devam eden şüpheliyi yakalamak için 432 ayrı kameradan bin 240 saat görüntüyü inceledi. İncelemeler sonucunda polis ekipleri şüphelinin Avcılar, Firüzköy'de saklandığı evi belirledi. Boş bir binada kalan Hakan K. yakalanarak gözaltına alındı.

ÜZERİNDEN CİNAYETLERDE KULLANILDIĞI DÜŞÜNÜLEN RUHSATSIZ TABANCA BULUNDU

Yapılan incelemede şüphelinin üzerinde cinayetlerde kullandığı değerlendirilen 9 mm ruhsatsız bir tabanca bulundu. Ancak tabancanın namlusunun söküldüğü ve parçalara ayrılmış bir halde olduğu görüldü. Şüphelinin kendisini yakalayan polislere "Uyuşturucunun etkisiyle başka kimseye zarar vermek istemiyordum. Bu nedenle silahı söktüm" dediği öğrenildi.

Fotoğraf: DHAFotoğraf: DHA

MARKET ÇALIŞANINA 'YAKINDA ÜNLÜ OLACAĞIM GÖRÜRSÜNÜZ' DEMİŞ

Soruşturmayla ilgili ortaya çıkan yeni bir detayda ise şüpheli Hakan K.'nın bindiği bir taksi şoförü ile alışveriş yaptığı, bir market çalışanına "Şimdi beni tanımıyorsun ama yakında çok ünlü olacağım. Görürsünüz" dediği belirlendi.

(Fotoğraf: DHA)(Fotoğraf: DHA)

OLAYLA İLİŞKİN YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan olayla ilgili yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde öldürülen Melisa Külekçi'nin otele girdiği anlar yer aldı. Olayın ardından otelden çıkan Hakan K.'nın kendisini bekleyen içinde öldürdüğü iki kişinin bulunduğu otomobile yaklaştığı anlarda görüntülere yansıdı. Öte yandan şüphelinin firarda olduğu dönemde bir marketten alışveriş yaptıktan sonra 'Yakında ünlü olacağım' diyerek çalışanla tokalaştığı anlarda da görüntülendi.

Büyükçekmece'de 3 kişiyi öldüren zanlı adliyede

Daha önceden 7 suç kaydı olduğu tespit edilen Hakan K., Cinayet Büro Amirliğinde resmi ifade vermeyi reddederek susma hakkını kullandı. Hakan K. sevk edilirken basın mensuplarının 'Neden öldürdünüz' sorusuna da cevap vermedi.

