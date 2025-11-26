Papa Leo Türkiye’ye geliyor! Başkan Erdoğan’la görüşecek: İşte programı | İkinci durak Beyrut: Dürzi detayı

Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo, ilk yurtdışı ziyaretini yapmak üzere yarın Türkiye'ye geliyor.

Papa Leo, AA

BAŞKAN ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK

Önce Türkiye ve daha sonra da Lübnan'a gidecek olan Papa Leo'nun Ankara'da ilk durağı Anıtkabir. Beştepe'de resmi törenle karşılanacak olan Papa Leo, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek.

Papa Leo Ankara'da Başkan Erdoğan ile görüştükten sonra İstanbul'a geçecek ve cuma sabahı Harbiye'deki Saint Esprit Katedrali'nde Hristiyan din adamları ile bir araya gelecek.

Papa Leo'nun Feriköy'de yoksullara huzurevi hizmeti veren Fransız Fakirhanesi'ni ziyaretinin ardından helikopterle İznik'e geçeceği bildirildi.