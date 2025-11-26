Papa Leo Türkiye’ye geliyor! Başkan Erdoğan’la görüşecek: İşte programı | İkinci durak Beyrut: Dürzi detayı
Papa Leo, ilk yurtdışı ziyaretini yapmak üzere Türkiye’ye geliyor. Ankara, İstanbul ve İznik’e gidecek olan Papa Leo, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’la bir araya gelecek. Papa Leo’nun Sultanahmet Camii’ni ziyaret edeceği ve Volkswagen Arena’da büyük bir ayin yöneteceği bildirildi. Papa Leo Türkiye’nin ardından ise Lübnan’a gidecek, Müslüman ve Dürzi liderlerle bir araya gelecek. İşte Papa Leo’nun programı…
Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo, ilk yurtdışı ziyaretini yapmak üzere yarın Türkiye'ye geliyor.
BAŞKAN ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK
Önce Türkiye ve daha sonra da Lübnan'a gidecek olan Papa Leo'nun Ankara'da ilk durağı Anıtkabir. Beştepe'de resmi törenle karşılanacak olan Papa Leo, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek.
Papa Leo Ankara'da Başkan Erdoğan ile görüştükten sonra İstanbul'a geçecek ve cuma sabahı Harbiye'deki Saint Esprit Katedrali'nde Hristiyan din adamları ile bir araya gelecek.
Papa Leo'nun Feriköy'de yoksullara huzurevi hizmeti veren Fransız Fakirhanesi'ni ziyaretinin ardından helikopterle İznik'e geçeceği bildirildi.
NEDEN İZNİK'E GİDİYOR?
Papa Leo, İznik Gölü kıyısında yıllarca sular altında kalan Aziz Neofitos Bazilikası'nın kalıntılarını ziyaret edecğei ve arkeolojik alanda ayin düzenleyeceği bildirildi. Papa'nın İznik ziyaretinin asıl önemi is bu yılın Birinci İznik Konsili'nin 1700. yılı olmasından geliyor.
İznik'in ardından İstanbul'a dönecek olan Papa Leo, piskoposlarla özel bir görüşme yapacak.
SULTANAHMET CAMİİ'Nİ ZİYERET EDECEK
Papa Leo'nun cumartesi günü programında ise Sultanahmet Camii var. Buradan ise Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret edecek, kilisenin ve Hristiyan cemaatlerin temsilcileriyle bir araya gelecek.
WOLKSWAGEN ARENA'DA AYİN
Fener Rum Patrikhanesi'ni de ziyaret edecek olan Papa Leo, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile bir araya gelecek ve ortak bir bildiriye imza atacaklar. Papa Leo ayrıca, Wolkwagen Arena'da binlerce kişinin katılacağı bir ayin yönetecek.
Ziyaretinin son gününde Ermeni Apostolik Katedrali'ndeki ayine katılacak olan Papa Leo, Fener Rum Patrikhanesi'nin kuruluş tarihi nedeniyle bir kez daha Patrikhanesi'nde ise Patrik Bartholomeos ile öğle yemeği yiyecek.
LÜBNAN'DA DÜRZİLERLE GÖRÜŞME
Papa Leo öğleden sonra ise Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gidecek ve Beyrut'ta Müslüman ve Dürzi liderlerle özel bir görüşme yapacak.
Papa'ya, kurumsal etkinliklerde ağırlıklı olarak İngilizce, ayinlerde ise Fransızca konuşacak olan Kardinaller Kurt Koch, George Koovakad ve Claudio Gugerotti eşlik edecek. Dönüş uçuşunda ise her zamanki gibi gazetecilerle bir basın toplantısı yapılması planlanıyor.