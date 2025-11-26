Başkan Erdoğan 11. Tıp Kurultayı'nda hedefi açıkladı: "Dünyanın en iyi ülkesi olmalıyız"
Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 11. Tıp Kurultayı ve TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. 23 yıldır sağlığa büyük önem verdiklerini belirten Başkan Erdoğan, Gazze'deki İsrail zulmüne dünyanın 2 yıldır sessiz kaldığını ifade etti. Erdoğan, "Bilimsel araştırmalarda ve tıbbi cihaz üretiminde de dünyanın en iyi ülkesi olmalıyız." dedi. Erdoğan, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta yıl bitmeden iki devlet hastanesi daha açacaklarını duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Özel Ödülü Gazze'deki girişimleri nedeniyle Başkan Erdoğan'a takdim edildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 11. Tıp Kurultayı ve TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni"nde önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan 2025 TUSEB Ödülleri'nde açıklamalarda bulundu
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
2025 TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni'nde sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti iletmek istiyorum. Katılımcılarımıza Başkent Ankara'ya hoş geldiniz diyorum. Çıkan sonuçların milletimize hayırlı olmasını diliyorum.
Sadece Türkiye'nin değil dünyanın iftihar ettiği Aziz Sancar Hocamıza da kıymetli ömürler diliyorum.
İnsanın asli varlığına musallat olan marazlardan kurtarmak hastalıklarını dindirmek meselesi insanlık tarihi kadar eskidir. Esasında bütün kadim geleneklerin dinlerin ve felsefe akımlarının nihai amacı insanın konumunu muhafaza etmektir.
İnsanın sağlıklı, özgür ve onurlu bir hayat sürmesinden daha kıymetli bir şey yoktur.
Doktor hekim ve tabip kelimelerinin kökenlerinde iyileştirme anlamları olduğu kadar bilgelik ve hikmetle birlikte halden anlam vasıflarının bulunması boşa değildir.
Para kazanmayı rantı çıkarı kar hırsını teşvik eden kapitalist sistem hayatın pek çok alanı gibi tıpla ilgili paradigmayı dönüştürüyor.
Ataların ifadesiyle sağlığı olanın umudu, umudu olanın her şeyi var demektir. Yani sağlık her işin başıdır.
İnsan hayatı nasıl ki sömürülemez ise insanın sağlığı da sömürülemez.
Gazze'de iki yıl boyunca hastanelerin bombalanmasına masum bebeklerin katledilmesine dünya seyirci kaldı.
Bugün toplam bir milyon 470 bini aşan sağlık personelimizle hamdolsun 86 milyon vatandaşımıza birinci sınıf sağlık hizmeti sunuyoruz. 2002'den bu yana personel sayımızı yüzde 208 artırdık. Son 1,5 yıl içinde 57 bin 404'ü hekim olmak üzere 99 bin 567 yeni tama yaptık. Kamu hastanelerimizin yüzde 80'inini yeniledik veya yeniden inşa ettik.
13 ŞEHİR HASTANESİNİN İNŞAATI DEVAM EDİYOR
Son bir yılda 4 bin 60 yatak kapasiteli 60 projeyi bitirdik. 2023 yılında yaşadığımız depremin yaralarını sarıyoruz. Kalıcı sağlık yatırımlarını hızlandırdık. 109 sağlık tesisini tamamladı. 11 ilimizde deprem öncesinde 23 bin 733 yatakla hizmet sağlanırken 27 bin 503 yatakla sağlık hizmeti veriyoruz. 25 şehir hastanemiz hizmete girdi 13 şehir hastanemizin inşaatı devam ediyor.
Son 23 yılda sağlığa büyük önem verdik, yaygın, kaliteli ve ekonomik bir sağlık sistemini hayal olmaktan çıkarıp halkımızın hizmetine sunduk.
2 HASTANEYİ YIL BİTMEDEN AÇACAĞIZ
Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi'nin 300 yataklı ek binası ile Kahramanmaraş 600 yataklı Devlet Hastanesi'ni yıl bitmeden açacağız.
Sadece bölgemizdeki ülkelerin vatandaşlarına değil başta Avrupa ülkeleri olmak üzere küresel ölçekte sağlık hizmeti verebilen bir ülke konumuna ulaştık.
Donanım ve sağlık alt yapısında dünyada birinci ligde olmamız yetmez. Bilimsel araştırmalarda ve tıbbi cihaz üretiminde de dünyanın en iyi ülkesi olmalıyız.
Gerekli AR-GE yatırımlarını yaparak, tıbbi cihaz üretiminde de yeni bir aşamaya geçmek zorundayız.