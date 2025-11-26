Müge Anlı - canlı yayın | 26 Kasım 2025 atv izle | Anne ve oğul cinayete mi kurban gitti?

(atv)

SON BÖLÜMDE NELER OLDU? (25 Kasım 2025)

Kayıp olarak aranan Huriye Helvacı (43) ve oğlu Osman Yaşar Helvacı'nın cansız bedenlerine ulaşıldıktan sonra soruşturma yeni iddialarla genişledi. Müge Anlı'ya bağlanan Songül Sönmez, Huriye Helvacı'nın çevresindeki Sultan Uzun'un geçmişte abisini "evlilik" vaadiyle dolandırdığını ve aynı dönemde hem abisiyle hem de Mustafa Uzun'la ilişki yaşadığını iddia etti.