Müge Anlı - canlı yayın | 26 Kasım 2025 atv izle | Anne ve oğul cinayete mi kurban gitti?
atv'nin gündüz kuşağında büyük ilgi gören fenomen programı “Müge Anlı ile Tatlı Sert”, her yayın gününde milyonları ekrana kilitlemeyi başarıyor. Kayıp vakalarından şüpheli ölümlere, aile içi çatışmalardan dolandırıcılık iddialarına uzanan geniş konu yelpazesi, Müge Anlı’nın araştırmacı yaklaşımı ve ekibin sahadaki titiz çalışmalarıyla tek tek aydınlatılıyor.
Toplumun büyük ilgiyle takip ettiği program, gerçek yaşam öyküleri, kayıp dosyaları ve çözülemeyen olayları tek tek işleyerek çözüme kavuşturuyor. Her bölümü büyük bir heyecanla takip edilen yapımda, güncel gelişmeler ve sıcak başlıklar anbean izleyiciyle buluşuyor. İşte Müge Anlı'da kaydedilen son gelişmeler...
"EŞİM ŞİDDET GÖSTERDİ"
Minübüste Huriye Helvacı ile karşılaşan Kaya çifti anne ve oğulla aralarında geçen son konuşmayı aktardı. Huriye Helvacı'yı kolu kırık halde gören tanık, bunun sebebini sorduğunda "Eşim şiddet gösterdi, kolum kırıldı" yanıtını aldığını paylaştı.
94 NÜFUSLU KÖYDE CENAZELERİ BULUNMUŞTU
Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlunun 10 günlük süre zarfında birinin evinde alıkonduklarına yönelik şüphe sürüyor.