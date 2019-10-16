Cimbom'da yönetim ve Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu arasındaki savaş büyüyor. Dün yapılan açıklamada Hamamcıoğlu istifaya davet edildi. Açıklamada, "Hamamcıoğlu'nun Yönetim Kurulu ve diğer kurullar arasına nifak sokma ve yönetimi bölme çabası da ibretliktir" denildi.
MEŞRUİYETİNİ KAYBETMİŞTİR!
Eşref Hamamcıoğlu'nun Ali Sami Yen'in kabrinde nezaket dışı davranışlar sergilediği, kulübe zarar verdiği ve meşruiyetini yitirdiği belirtilirken, "İstifaya davet ediyoruz" ifadesi kullanıldı.
BU YOLUN SONU ERKEN SEÇİM
Bu açıklama sonrası Hamamcıoğlu'nun nasıl bir tutum sergileyeceği büyük merak konusu. Kulislerde konuşulanlara göre yaşanan bu iş savaş, Galatasaray'ı erken seçime götürebilir.
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