

MEŞRUİYETİNİ

'da yönetim ve Divan Başkanıarasındaki savaş büyüyor. Dün yapılan açıklamadaistifaya davet edildi. Açıklamada, "'nun Yönetim Kurulu ve diğer kurullar arasına nifak sokma ve yönetimi bölme çabası da ibretliktir" denildi.Hamamcıoğlu'nun'in kabrinde nezaket dışı davranışlar sergilediği, kulübe zarar verdiği ve meşruiyetini yitirdiği belirtilirken, "" ifadesi kullanıldı.açıklama sonrası'nun nasıl bir tutum sergileyeceği büyük merak konusu. Kulislerde konuşulanlara göre yaşanan bu iş savaş,'ı erken seçime götürebilir.