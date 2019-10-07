Gelibolu Maratonu’nda ilk sıra Türkiye’nin

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde düzenlenen Turkcell Gelibolu Maratonu dün sona erdi. 16 ülkeden binlerce katılımcının yer aldığı organizasyonun en büyük parkuru olan 42 kilometrelik yarış, Morto Koyu'ndan start aldı. Erkeklerde Murat Kurtak yarışı ilk sırada bitirdi. Kadınlarda ise Raziye Arabacı birincilik ipini göğüsledi.
FENER SERİYE BAĞLADI
Basketbol Süper Ligi'nin 2. hafta maçında Fenerbahçe evinde Gaziantep'i 84-75 yendi ve ikide iki yaptı.
Diğer sonuçları şöyle: Afyon Belediyespor- Türk Telekom: 78-82, Ormanspor- Teksüt Bandırma: 81-86, Pınar Karşıyaka-Arel Üni: 80-59. Ligde 2. haftanın kapanış maçında bu akşam 20.00'de Beşiktaş Sompo Japan, Anadolu Efes'i konuk edecek.
CİTY KAYBETTİ FARK 8 OLDU
İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Wolverhampton, son şampiyon Manchester City'yi 2-0 mağlup etti. City, bu sezon ligdeki 2. yenilgisini aldı ve lider Liverpool'un 8 puan gerisine düştü.
MİLLİ TAKIM TOPLANIYOR
EURO 2020 Elemeleri'nde 11 Ekim Cuma günü Arnavutluk, 14 Ekim Pazartesi günü ise Fransa ile karşılaşacak milli takım, bugün Riva'da bir araya gelerek çalışmalara başlayacak.
BEDİR VE KARAMAN BIRAKTI
Kayserispor'da Başkan Erol Bedir ile teknik direktör Hikmet Karaman istifa etti. Başkan Bedir'in istifası yönetim kurulunda kabul edilirken başkanlığa oybirliğiyle Hamdi Elcuman'ın getirildi.
GENÇLERDEN 5 MADALYA
Türkiye, İspanya'nın ev sahipliği yaptığı Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nı 5 madalya ile tamamladı. Türkiye ayrıca şampiyonayı Rusya'nın ardından ikinci sırada bitirdi.
INTER-JUVENTUS: 1-2
İtalya 1. Ligi'nde zirveyi yakından ilgilendiren maçta Juventus deplasmanda Inter'i 2-1 yendi. Juve bu sonuçla 19 puanla liderliğe yükseldi.
ES-ES'TE KONGRE ERTELENDİ
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un olağanüstü seçimli genel kurulu yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 13 Ekim Pazar gününe ertelendi.
ŞAMPİYON MARQUEZ
MOTOGP'de Dünya Şampiyonası'nın 15. yarışı Tayland Grand Prix'sini kazanan Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez, şampiyon oldu.
FENER SERİYE BAĞLADI
Basketbol Süper Ligi'nin 2. hafta maçında Fenerbahçe evinde Gaziantep'i 84-75 yendi ve ikide iki yaptı.
Diğer sonuçları şöyle: Afyon Belediyespor- Türk Telekom: 78-82, Ormanspor- Teksüt Bandırma: 81-86, Pınar Karşıyaka-Arel Üni: 80-59. Ligde 2. haftanın kapanış maçında bu akşam 20.00'de Beşiktaş Sompo Japan, Anadolu Efes'i konuk edecek.
CİTY KAYBETTİ FARK 8 OLDU
İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Wolverhampton, son şampiyon Manchester City'yi 2-0 mağlup etti. City, bu sezon ligdeki 2. yenilgisini aldı ve lider Liverpool'un 8 puan gerisine düştü.
MİLLİ TAKIM TOPLANIYOR
EURO 2020 Elemeleri'nde 11 Ekim Cuma günü Arnavutluk, 14 Ekim Pazartesi günü ise Fransa ile karşılaşacak milli takım, bugün Riva'da bir araya gelerek çalışmalara başlayacak.
BEDİR VE KARAMAN BIRAKTI
Kayserispor'da Başkan Erol Bedir ile teknik direktör Hikmet Karaman istifa etti. Başkan Bedir'in istifası yönetim kurulunda kabul edilirken başkanlığa oybirliğiyle Hamdi Elcuman'ın getirildi.
GENÇLERDEN 5 MADALYA
Türkiye, İspanya'nın ev sahipliği yaptığı Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nı 5 madalya ile tamamladı. Türkiye ayrıca şampiyonayı Rusya'nın ardından ikinci sırada bitirdi.
INTER-JUVENTUS: 1-2
İtalya 1. Ligi'nde zirveyi yakından ilgilendiren maçta Juventus deplasmanda Inter'i 2-1 yendi. Juve bu sonuçla 19 puanla liderliğe yükseldi.
ES-ES'TE KONGRE ERTELENDİ
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un olağanüstü seçimli genel kurulu yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 13 Ekim Pazar gününe ertelendi.
ŞAMPİYON MARQUEZ
MOTOGP'de Dünya Şampiyonası'nın 15. yarışı Tayland Grand Prix'sini kazanan Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez, şampiyon oldu.
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