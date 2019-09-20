Fırtına Avrupa Ligi gruplarına kötü başladı. Bordo- Mavililer C Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda İspanya'nın Getafe takımına 1-0 yenildi. Getafe'de 4. dakikada Djene'nin kafa vuruşu üstten auta gitti. 18'de Garcia'nın ortadasında Angel şık bir kafa vuruşu ile Getafe'yi öne geçirdi: 1-0.
SÖRLOTH ÇERÇEVEYİ BULAMADI
Getafe adına 26'da gelişen atakta Nyom'un ortasında kaleci Uğurcan topa rakiplerinden önce sahip oldu. Trabzon'un 35'te kullandığı kornerde
Sörloth'un kafa vuruşu dışarı gitti.
UĞURCAN KALESİNDE DEVLEŞTİ
57'de Nwakaeme'nin ortasında Sturridge'den önce savunma araya girdi. 61'de Kenedy'nin şutunda Uğurcan gole izin vermedi. 69'da Angel'in şutu direği sıyırarak auta çıktı.
STURRIDGE GOLÜ YAPAMADI
Uğurcan 74'te Kenedy'nin etkili şutunda bir kez daha kalesini kapadı. 90. dakikada hızlı gelişen atakta Sturridge karşı karşı pozsyonda kaleciyi geçemedi. Maç 1-0 Getafe sonuçlandı.
BU DA KAÇAR MI!
İngiliz golcü 90'da karşı karşıya pozisyonda topu kaleciye nişanladı. 1 puan elden kaçtı.
Trabzonspor etkili olamadığı Getafe deplasmanında 1 puanı 90. dakikada kurtarmaya çok yaklaştı. Ancak karşı karşıya pozisyonda topu kaleciye nişanlayan Daniel Sturridge, net bir fırsatı cömertçe harcadı. Fırtına, böylelikle İspanya deplasmanından puansız ayrıldı.
CAMPI GÜVEN VERMEDİ
Trabzon'un Arjantinli stoperi Campi, Getafe'nin attığı golde rakibini kaçırdı. Maç genelinde de kötüydü.
UĞURCAN DAHA NE YAPSIN?
Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan, Getafe karşısında yaptığı kurtarışlarla farkın açılmasını önledi. Toplamda 5 kurtarışa imza atan Uğurcan Çakır, Bordo- Mavililer'i ayakta tutan isim oldu. Ancak arkadaşları ona uyum sağlayamadı.
4 MAÇTA GALİBİYET YOK!
Trabzonspor oynadığı son 4 resmi maçta galip gelemedi. Fırtına AEK ve Getafe'ye yenilirken ligde G.Birliği ve F.Bahçe ile de berabere kalmıştı.
SÖRLOTH ÇERÇEVEYİ BULAMADI
Getafe adına 26'da gelişen atakta Nyom'un ortasında kaleci Uğurcan topa rakiplerinden önce sahip oldu. Trabzon'un 35'te kullandığı kornerde
Sörloth'un kafa vuruşu dışarı gitti.
UĞURCAN KALESİNDE DEVLEŞTİ
57'de Nwakaeme'nin ortasında Sturridge'den önce savunma araya girdi. 61'de Kenedy'nin şutunda Uğurcan gole izin vermedi. 69'da Angel'in şutu direği sıyırarak auta çıktı.
STURRIDGE GOLÜ YAPAMADI
Uğurcan 74'te Kenedy'nin etkili şutunda bir kez daha kalesini kapadı. 90. dakikada hızlı gelişen atakta Sturridge karşı karşı pozsyonda kaleciyi geçemedi. Maç 1-0 Getafe sonuçlandı.
BU DA KAÇAR MI!
İngiliz golcü 90'da karşı karşıya pozisyonda topu kaleciye nişanladı. 1 puan elden kaçtı.
Trabzonspor etkili olamadığı Getafe deplasmanında 1 puanı 90. dakikada kurtarmaya çok yaklaştı. Ancak karşı karşıya pozisyonda topu kaleciye nişanlayan Daniel Sturridge, net bir fırsatı cömertçe harcadı. Fırtına, böylelikle İspanya deplasmanından puansız ayrıldı.
CAMPI GÜVEN VERMEDİ
Trabzon'un Arjantinli stoperi Campi, Getafe'nin attığı golde rakibini kaçırdı. Maç genelinde de kötüydü.
UĞURCAN DAHA NE YAPSIN?
Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan, Getafe karşısında yaptığı kurtarışlarla farkın açılmasını önledi. Toplamda 5 kurtarışa imza atan Uğurcan Çakır, Bordo- Mavililer'i ayakta tutan isim oldu. Ancak arkadaşları ona uyum sağlayamadı.
4 MAÇTA GALİBİYET YOK!
Trabzonspor oynadığı son 4 resmi maçta galip gelemedi. Fırtına AEK ve Getafe'ye yenilirken ligde G.Birliği ve F.Bahçe ile de berabere kalmıştı.
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