BABEL

1 puanla başladı...'ndaki ilk maçınadeplasmanında çıkanrakibiyleberabere kaldı. 19'da'in sağdan kullandığı serbest vuruşta'in ceza sahası içinde kafa vuruşu çerçeveyi bulmadı.dakikadaen önemli pozisyonunu buldu.savunmasındaki üst üste iki hata sonrası golle burun buruna kalan'in vuruşu kaleci'ten döndü.'te'nın şutu üst direğe çarparak oyun alanını terk etti. 51. dakikada'ye gol izni vermedi. 54'te'nin kafa vuruşunu yinekurtardı.'de'nin plasesi direğin üstüne çarpıp dışarı gitti. 90'da'nun kafası yan ağlarda kaldı ve maçbitti. Gruptaki diğer maçta'imağlup etti.yıllarda'ndaistediği sonuçlarıbir türlü alamayan'ınhasreti devam ediyor...Sarı-Kırmızılılar'ın'nde deplasmangalibiyeti özlemiçıktı.Son olaraksezonundaikinci tur maçında'yiyenen'unyüzü o tarihden buyana gülemiyor.