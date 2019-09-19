Aslan 1 puanla başladı... Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçına Brugge deplasmanında çıkan Galatasaray rakibiyle 0-0 berabere kaldı. 19'da Vormer'in sağdan kullandığı serbest vuruşta Mitrovic'in ceza sahası içinde kafa vuruşu çerçeveyi bulmadı.
AH BABEL! O NASIL KAÇAR!
31. dakikada Galatasaray en önemli pozisyonunu buldu. Brugge savunmasındaki üst üste iki hata sonrası golle burun buruna kalan Babel'in vuruşu kaleci Mignolet'ten döndü.
MUSLERA YİNE DEVLEŞTİ
34'te Ricca'nın şutu üst direğe çarparak oyun alanını terk etti. 51. dakikada Muslera, Bonaventure'ye gol izni vermedi. 54'te Okereke'nin kafa vuruşunu yine Muslera kurtardı.
FEGHOULİ GOLE ÇOK YAKLAŞTI
61'de Feghouli'nin plasesi direğin üstüne çarpıp dışarı gitti. 90'da Falcao'nun kafası yan ağlarda kaldı ve maç 0-0 bitti. Gruptaki diğer maçta PSG, R.Madrid'i 3-0 mağlup etti.
BÜYÜK HASRET 15 MAÇA ÇIKTI
Son yıllarda Avrupa Kupaları'nda istediği sonuçları bir türlü alamayan Galatasaray'ın hasreti devam ediyor... Sarı-Kırmızılılar'ın Şampiyonlar Ligi'nde deplasman galibiyeti özlemi 15 maça çıktı. Son olarak 2012- 13 sezonunda ikinci tur maçında Schalke'yi 3-2 yenen Cimbom'un yüzü o tarihden bu yana gülemiyor.
AH BABEL! O NASIL KAÇAR!
31. dakikada Galatasaray en önemli pozisyonunu buldu. Brugge savunmasındaki üst üste iki hata sonrası golle burun buruna kalan Babel'in vuruşu kaleci Mignolet'ten döndü.
MUSLERA YİNE DEVLEŞTİ
34'te Ricca'nın şutu üst direğe çarparak oyun alanını terk etti. 51. dakikada Muslera, Bonaventure'ye gol izni vermedi. 54'te Okereke'nin kafa vuruşunu yine Muslera kurtardı.
FEGHOULİ GOLE ÇOK YAKLAŞTI
61'de Feghouli'nin plasesi direğin üstüne çarpıp dışarı gitti. 90'da Falcao'nun kafası yan ağlarda kaldı ve maç 0-0 bitti. Gruptaki diğer maçta PSG, R.Madrid'i 3-0 mağlup etti.
BÜYÜK HASRET 15 MAÇA ÇIKTI
Son yıllarda Avrupa Kupaları'nda istediği sonuçları bir türlü alamayan Galatasaray'ın hasreti devam ediyor... Sarı-Kırmızılılar'ın Şampiyonlar Ligi'nde deplasman galibiyeti özlemi 15 maça çıktı. Son olarak 2012- 13 sezonunda ikinci tur maçında Schalke'yi 3-2 yenen Cimbom'un yüzü o tarihden bu yana gülemiyor.
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