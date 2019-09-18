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  • Son Güncelleme: 19.09.2019 00:26

'nde gecenin sonuçları | 18 Eylül 2019

'nde 2019-20 sezonu grup aşamasının ilk hafta maçları sona erdi. Organizasyonun grup aşamasında ilk hafta, A, B, C ve D gruplarında oynanan 8 maçla tamamlandı.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonun grup aşamasında ilk hafta, A, B, C ve D gruplarında oynanan 8 maçla tamamlandı.

Turnuvada Türkiye'yi temsil eden tek takım , deplasmanda karşılaştığı ekibi ile 0-0 berabere kalarak 'ne 1 puan alarak başladı.

Gecenin öne çıkan maçlarında A Grubu'nda son 6 şampiyonanın 4'ünden zaferle ayrılan , konuk olduğu Saint-Germain'e () 3-0 yenildi. PSG'nin gollerini, 14. ve 33. dakikalarda Angel di Maria, 90+1'inci dakikada Thomas Meunier kaydetti.

D Grubu'nda milli oyuncu Merih Demiral'ın formasını giydiği ise konuk olduğu karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan beraberlikle ayrıldı. temsilcisinin gollerini, 48. dakikada Juan Cuadrado ve 65. dakikada Blaise Matuidi, ekibinin gollerini ise 70. dakikada Stefan Savic ve 90. dakikada Hector Herrera attı.

C Grubu'nda 'nin, deplasmanda 'i 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada ise Türk asıllı Alman oyuncu , takımının ikinci golünü kaydetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlarının ikinci gününde alınan sonuçlar

Club Brugge (Belçika) - Galatasaray: 0-0

Olympiakos (Yunanistan) - Tottenham (): 2-2

Paris Saint-Germain (Fransa) - Real Madrid (İspanya): 3-0

() - Kızılyıldız (Sırbistan): 3-0

(Hırvatistan) - Atalanta (İtalya): 4-0

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Manchester City (İngiltere): 0-3

(Almanya) - Lokomotiv Moskova (Rusya): 1-2

Atletico Madrid (İspanya) - Juventus (İtalya): 2-2

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