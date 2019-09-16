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Yenilmez boksör yine kaybetmedi

Yenilmez boksör ile İsveçli rakibi arasındaki maç, sert geçti! Boksörlerin şortları ile hakemin gömleği kandan kıpkırmızı hale geldi. Maçın galibi Fury, 12 milyon sterlini cebe indirdi.

Kanlı para
Boks severler, önceki gün Amerika'nın kentinde düzenlenen karşılaşmaya kilitlendi. Britanyalı 31 yaşındaki boksör , İsveçli rakibi ile karşı karşıya geldi. Wallin maçın başında yenilgisiz rakibi Fury'in kaşını sol kroşeyle açarak nefesleri kesti. Kıyasıya süren maçta iki boksör şortlarını hatta hakemin gömleğini bile kan gölü haline getirdi. 12 raund süren maçın galibi olan Fury, 'yenilgisizlik' unvanını devam ettirdi. Daha önce Avrupa'da ağır siklet boks şampiyonu olan Fury, bu maçta yaklaşık 12 milyon sterlini cebe indirdi.




Hakemin kanlı gömleği, maçın adeta özeti gibiydi...

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