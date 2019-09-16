Boks severler, önceki gün Amerika'nın Las Vegas kentinde düzenlenen karşılaşmaya kilitlendi. Britanyalı 31 yaşındaki boksör Tyson Fury, İsveçli rakibi Otto Wallin ile karşı karşıya geldi. Wallin maçın başında yenilgisiz rakibi Fury'in kaşını sol kroşeyle açarak nefesleri kesti. Kıyasıya süren maçta iki boksör şortlarını hatta hakemin gömleğini bile kan gölü haline getirdi. 12 raund süren maçın galibi olan Fury, 'yenilgisizlik' unvanını devam ettirdi. Daha önce Avrupa'da ağır siklet boks şampiyonu olan Fury, bu maçta yaklaşık 12 milyon sterlini cebe indirdi.
Hakemin kanlı gömleği, maçın adeta özeti gibiydi...
Hakemin kanlı gömleği, maçın adeta özeti gibiydi...
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