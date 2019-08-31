Bugünkü
Takvim

Mevlüt ’de

Bonservisini ’den alan dün sağlık kontrolünden geçti ve resmi imzayı attı. Tecrübeli oyuncu yıllık 1.2 milyon Euro alacak...

Mevlüt Fenerbahçe’de
Fenerbahçe Medipol Başakşehir'den bonservisini alarak yollarını ayıran golcü futbolcu Mevlüt Erdinç'i sağlık kontrolünden geçirdi. Tecrübeli golcü dün 'ye 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

SABIRSIZLANIYORUM
'ın da istediği ancak Fenerbahçe'nin kaptığı Mevlüt,"Fenerbahçe'ye geldiğim için çok mutluyum. Taraftarımızın önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum. Buraya hazır durumda geldim" diye konuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriMevlüt Fenerbahçe’de
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri