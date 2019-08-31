Mevlüt Fenerbahçe’de

Fenerbahçe Medipol Başakşehir'den bonservisini alarak yollarını ayıran golcü futbolcu Mevlüt Erdinç'i sağlık kontrolünden geçirdi. Tecrübeli golcü dün Fenerbahçe'ye 2 yıllık sözleşmeye imza attı.
SABIRSIZLANIYORUM
Galatasaray'ın da istediği ancak Fenerbahçe'nin kaptığı Mevlüt,"Fenerbahçe'ye geldiğim için çok mutluyum. Taraftarımızın önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum. Buraya hazır durumda geldim" diye konuştu.
SABIRSIZLANIYORUM
Galatasaray'ın da istediği ancak Fenerbahçe'nin kaptığı Mevlüt,"Fenerbahçe'ye geldiğim için çok mutluyum. Taraftarımızın önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum. Buraya hazır durumda geldim" diye konuştu.
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