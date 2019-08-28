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için Leipzig ile kapışıyor

Sağ kanatta da oynayabilen ’i satın alma opsiyonuyla iki yıllığına kiralamak isteyen Sarı- Lacivertliler, Leipzig ile büyük bir yarışa girdi...

Patrik Schick kapışması
Hem Vedat Muriç'e alternatif olacak hem de kanatta görev yapabilecek bir forvet takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'de Patrik Schick sesleri yükseliyor... Sarı- Lacivertliler, Roma formasını giyen Çekyalı yıldızın kiralanması için temaslara başladı.

PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR
Alınan bilgilere göre 23 yaşındaki Schick ile her konuda anlaşmaya varan Fenerbahçe, Roma ile pazarlıkları sürdürüyor. Yönetim, genç forveti iki yıllığına kiralamak istiyor.



OPSİYONDA SORUN YAŞANIYOR
İtalyan kulübünün 2 yıllık kiralama önerisini prensipte kabul ettiği ancak satın alma opsiyonunu 15 milyon Euro olarak belirlediği için sorun yaşandığı öğrenildi.

ÖNÜNDE ÇİFTE ENGEL VAR
Ayrıca Alman kulübü Leipzig de Schick'i kiralamak için harekete geçmiş durumda... Fenerbahçe'nin hem Roma'yı ikna etmesi hem Leipzig devre dışı bırakması gerekiyor.

Geçen sezon 32 resmi maçta forma giyen Schick 5 gol atarken 3 de asist yaptı.

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