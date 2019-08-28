'ealternatifolacak hem de kanattagörev yapabilecekbir forvettakviyesi yapmakisteyen'desesleriyükseliyor... Sarı-Lacivertliler,formasını giyenyıldızın kiralanmasıiçin temaslarabaşladı.bilgilere göreile her konuda anlaşmaya varanile pazarlıkları sürdürüyor. Yönetim, genç forveti iki yıllığına kiralamak istiyor.kulübününkiralama önerisini prensipte kabul ettiği ancak satın alma opsiyonunuolarak belirlediği için sorun yaşandığı öğrenildi.kulübüde'i kiralamakiçin harekete geçmişdurumda...'ninhem'yı ikna etmesihemdevre dışı bırakmasıgerekiyor.Geçen sezon 32 resmi maçta forma giyen Schick 5 gol atarken 3 de asist yaptı.