21. Cumhuriyet Kupası'nda Sivasspor ve Fenerbahçe bugün Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de start alacak karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
21. Cumhuriyet Kupası'nda Sivasspor ve Fenerbahçe bugün Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de start alacak karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
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