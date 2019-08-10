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Cumhuriyet Kupası’nda rakip Sivas

21. Cumhuriyet Kupası'nda Sivasspor ve Fenerbahçe bugün Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de start alacak karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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