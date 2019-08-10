BEŞİKTAŞ'IN sürpriz bir şekilde Guingamp'tan kadrosuna kattığı Portekizli sol bek Pedro Rebocho istatistikleriyle dikkat çekiyor... Siyah-Beyazlılar'ın satın satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Pedro Rebocho, geçen sezon Ligue 1'de en fazla isabetli orta yapan savunma oyuncusu oldu... 43 karşılaşmada forma giyen Portekizli yıldız, sezonu 12 asistle tamamlamayı başardı... Kartal, satın alma opsiyonuyla kiraladığı genç yıldıza senelik 700 bin Euro ödeyecek. Beşiktaş, 1 sezon sonra ise Rebecho'nun bonservisi için 2.5 milyon Euro ödeyecek. Rebecho, klasik bir sol bek değil... Savunmaya verdiği katkıdan daha fazlasını hücuma veriyor... Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın transfer edilmesini özellikle istediği Portekizli kanat oyuncusunun Siyah-Beyazlılar'daki performansı merakla bekleniyor.

BENFİCA'DA OYNADI

PEDRO Rebecho, 2017 yılında Portekiz devi Benfica'dan 550 bin Euro karşılığında Guingamp'a geçti.