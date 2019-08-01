F.Bahçe transferde gaza bastı... Sarı-Lacivertliler, Bayern Münih maçı sonrası yapılan toplantıda transfer listesinde yer alan isimlere yöneldi. Kanarya, Huddersfield forması giyen stoper Mathias Zanka ile her konuda anlaşmaya vardı.
Oyuncunun kulübü Huddersfield ile görüşmelerde sona gelindi. Ödeme planı ve kontrat detayları üzerinde görüşülüyor.
YOĞUN TRAFİK
Fenerbahçe, Zanka dışında sol bek, stoper, ön libero ve forvet transferi yapacak... Kanarya'nın listesindeki isimler Romalı sol bek Aleksandar Kolarov ve stoper Juan Jesus. Ön liberodaki adaylar ise Stuttgartlı Orel Mangala, Sevillalı İbrahim Amadou ve Evertonlı Morgan Schneiderlin...
Fenerbahçe'nin forvet adayı ise Choupo Moting... Sarı-Lacivertliler'de Sportif Direktör Damien Comolli'nin oyuncuların kulüpleriyle görüşmelerini sıklaştıracağı ve transferleri kısa süre içinde bitireceği öğrenildi. Ersun Yanal da transferleri dört gözle bekliyor.
STOKE CİTY SKRTEL'İN PEŞİNDE
F.Bahçe ile sözleşmesi biten Martin Skrtel'in Sarı-Lacivertlilerle yeni sözleşme imzalaması beklenirken Stoke City'nin tecrübeli stoperle temesa geçtiği öğrenildi.
Oyuncunun kulübü Huddersfield ile görüşmelerde sona gelindi. Ödeme planı ve kontrat detayları üzerinde görüşülüyor.
YOĞUN TRAFİK
Fenerbahçe, Zanka dışında sol bek, stoper, ön libero ve forvet transferi yapacak... Kanarya'nın listesindeki isimler Romalı sol bek Aleksandar Kolarov ve stoper Juan Jesus. Ön liberodaki adaylar ise Stuttgartlı Orel Mangala, Sevillalı İbrahim Amadou ve Evertonlı Morgan Schneiderlin...
Fenerbahçe'nin forvet adayı ise Choupo Moting... Sarı-Lacivertliler'de Sportif Direktör Damien Comolli'nin oyuncuların kulüpleriyle görüşmelerini sıklaştıracağı ve transferleri kısa süre içinde bitireceği öğrenildi. Ersun Yanal da transferleri dört gözle bekliyor.
STOKE CİTY SKRTEL'İN PEŞİNDE
F.Bahçe ile sözleşmesi biten Martin Skrtel'in Sarı-Lacivertlilerle yeni sözleşme imzalaması beklenirken Stoke City'nin tecrübeli stoperle temesa geçtiği öğrenildi.
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