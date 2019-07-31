Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Choupo Moting sesleri yükseliyor...
Hem kanatta hem de forvette kullanabileceği bir isim isteyen tecrübeli hoca, Kamerunlu yıldızın transferine onay verdi. Sarı-Lacivertli yönetim de PSG ile görüşmelere hız verdi. Alınan bilgilere göre Fenerbahçe, geçen sezon başında bedelsiz olarak Fransız kulübüne transfer olan Moting için 2.5 milyon Euro teklif etti. 30 yaşındaki yıldızın menajeriyle de temasa geçildi.
BEŞİKTAŞ'IN DA GÜNDEMİNDEYDİ
PSG'nin yeni sezon planlarında yer almayan Moting'in adı kısa süre önce Beşiktaş'ın da gündemine gelmişti.
Hem kanatta hem de forvette kullanabileceği bir isim isteyen tecrübeli hoca, Kamerunlu yıldızın transferine onay verdi. Sarı-Lacivertli yönetim de PSG ile görüşmelere hız verdi. Alınan bilgilere göre Fenerbahçe, geçen sezon başında bedelsiz olarak Fransız kulübüne transfer olan Moting için 2.5 milyon Euro teklif etti. 30 yaşındaki yıldızın menajeriyle de temasa geçildi.
BEŞİKTAŞ'IN DA GÜNDEMİNDEYDİ
PSG'nin yeni sezon planlarında yer almayan Moting'in adı kısa süre önce Beşiktaş'ın da gündemine gelmişti.
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