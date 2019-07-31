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’ın yeni Sow’u

Gerektiğinde solda, gerektiğinde de en uçta oynayabilecek bir isim isteyen , ’li ’e onay verdi. Yönetim, Fransızlar’a 2.5 milyon Euro teklif etti.

Yanal’ın yeni Sow’u Choupo Moting
Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Choupo Moting sesleri yükseliyor...
Hem kanatta hem de forvette kullanabileceği bir isim isteyen tecrübeli hoca, Kamerunlu yıldızın transferine onay verdi. Sarı-Lacivertli yönetim de PSG ile görüşmelere hız verdi. Alınan bilgilere göre Fenerbahçe, geçen sezon başında bedelsiz olarak Fransız kulübüne transfer olan Moting için 2.5 milyon Euro teklif etti. 30 yaşındaki yıldızın menajeriyle de temasa geçildi.

'IN DA GÜNDEMİNDEYDİ
'nin yeni sezon planlarında yer almayan Moting'in adı kısa süre önce Beşiktaş'ın da gündemine gelmişti.

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