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Diagne yolcusu

ve kulübünün anlaştığı, eşyalarını toplatan Diagne’nin kısa sürede ’dan ayrılacağı iddia edildi.

Diagne Katar yolcusu
çok hareketli saatler yaşayan 'da Mbaye Diagne müjdesi çok yakın... Yönetimin uzun süredir satmak için büyük uğraş verdiği Senegalli yıldızın kulübü 'a gideceği belirtiliyor. Galatasaray'ın Al Rayyan'la her konuda anlaştığı, eşyalarını toplatan Diagne'nin de kısa süre içinde 'dan ayrılacağı iddia edildi. Sarı-Kırmızılılar'ın bonservis bedeli olarak 12 milyon Euro alacağı da öğrenildi. Şimdi gözler KAP açıklamasına çevrildi.

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