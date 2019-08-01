Diagne Katar yolcusu

Transferde çok hareketli saatler yaşayan Galatasaray'da Mbaye Diagne müjdesi çok yakın... Yönetimin uzun süredir satmak için büyük uğraş verdiği Senegalli yıldızın Katar kulübü Al Rayyan'a gideceği belirtiliyor. Galatasaray'ın Al Rayyan'la her konuda anlaştığı, eşyalarını toplatan Diagne'nin de kısa süre içinde İstanbul'dan ayrılacağı iddia edildi. Sarı-Kırmızılılar'ın bonservis bedeli olarak 12 milyon Euro alacağı da öğrenildi. Şimdi gözler KAP açıklamasına çevrildi.
- Spor
- 01.08.2019
- Gazete
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