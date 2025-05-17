PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

İstanbul’daki Ukrayna-Rusya barış zirvesi dünyada manşet: Savaşın başından bu yana bir ilk

İstanbul’da düzenlenen Türkiye-ABD-Ukrayna ve Türkiye-Ukrayna-Rusya görüşmeleri dünya basınında gündem oldu. İngiliz ve ABD basını İstanbul’daki barış görüşmelerinde Ukrayna ve Rusya heyetlerinin, savaşın başından bu yana ilk kez bir araya geldiğine dikkat çekti. İşte manşet manşet İstanbul zirvesi…

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :17 Mayıs 2025 , 11:22 Güncelleme Tarihi :17 Mayıs 2025 , 11:32
İstanbul’daki Ukrayna-Rusya barış zirvesi dünyada manşet: Savaşın başından bu yana bir ilk

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen barış müzakereleri dünya gündemine damga vurdu. Dünya günlerdir Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın İstanbul'daki zirveye gelip gelmeyeceğini merakla bekliyordu. Putin ve Trump gelmese de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy perşembe günü Ankara'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü ve İstanbul'da cuma günü düzenlenen zirveden bin kişilik esir takası çıktı.

İstanbul'da barış zirvesi, AAİstanbul'da barış zirvesi, AA

BBC: İSTANBUL'DA DİPLOMATİK ADIM

İngiliz BBC, Ukrayna Savaşı'nın üzerinden üç yıldan uzun bir süre geçtikten sonra cuma günü diplomasi açısından bir adım atıldığını yazdı. BBC Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Serhiy Kislytsya'nın esir takası ile ilgili "Bu, çok zor bir günün çok iyi bir sonuydu" dedi ve "1.000 Ukraynalı aile için potansiyel olarak mükemmel bir haber" şeklindeki sözlerine dikkat çekti.

BBC, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüBBC, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

İngiliz The Guardian İstanbul'da Ukrayna ve Rus heyetlerinin esir takası kararının "savaş boyunca yapılan en büyük esir değişimi" olduğuna dikkat çekti.

The Guardian, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüThe Guardian, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

SAVAŞIN BAŞINDAN BU YANA BİR İLK

ABD gazetesi The Washington Post ise Ukrayna ve Rusya heyetlerinin, savaşın başından bu yana ilk kez İstanbul'da bir araya geldiğini vurguladı.

The Washington Post, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüThe Washington Post, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

Uluslararası haber ajansı AP de Ukrayna ve Rusya heyetlerinin ilk kez bir araya geldiğine dikkat çekerken "Her iki taraf da büyük bir esir takası konusunda anlaşmaya varırken, çatışmaların sona erdirilmesine yönelik temel koşullar konusunda açıkça birbirinden uzak kaldılar." İfadelerini kullandı.

AP, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüAP, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ekrem İmamoğlu’nun gizli kasası patladı! Ertan Yıldız’dan Ekosistem itirafları: Otellerden milyonluk para akışı, ihale oyunları...
Suriye’de devrimin sembolü Kasiyun Dağı’ndan Türkiye’ye anlamlı teşekkür
Bakan Bayraktar, Karadeniz’deki sondaj çalışmalarında sona yaklaşıldığını bildirdi: Müjdeyi Başkan Erdoğan verecek
İsrail’den Gazze’de kalıcı işgal planı! Katliamın adı Gideon’un Savaş Arabaları: Refah’a helikopterlerle saldırı
Kapalıçarşı çetesi çökertildi! Filmlere konu olacak türden dolandırıcılık operasyonu! Çakarlı aracında yakalandı
Meteoroloji’den 15 kente sarı kod! İstanbul’a peş peşe uyarı! Çok şiddetli geliyor
Eşofmanla girdi mini etekle çıktı! Kadın tetikçi yakayı böyle ele verdi
Ailesi Müge Anlı’ya çıkmıştı! Cesedi 11 yıl sonra derin dondurucuda bulundu! Fal ve büyü detayı hayrete düşürdü
Milyonların Temmuz zammı için ipucu geldi: Artışta neler netleşiyor?
Fenerbahçe kulislerinde hareketli anlar yaşanıyor: Aziz Yıldırım’dan flaş hamle mi gelecek?
Dünyanın gözünü İstanbul’a çevirdi Türkiye-Ukrayna-Rusya zirvesinden esir takası çıktı! Barış için her türlü çabayı göstereceğiz
Türkiye’ye kim silah çekerse operasyon yapılır | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten gündeme ilişkin açıklamalar! Sırrı Süreyya Önder ile anısını anlattı
Takvim seçenekleri açıkladı! Victor Osimhen’in önünde 3 rota var
Başkan Erdoğan Türkiye Yüzyılı hedefinde kritik eşiği açıkladı: Kilit taşı Terörsüz Türkiye
Başkan Erdoğan’dan Arnavutluk’ta yoğun diplomasi! Tiran’daki gazeteciler böyle seslendi: Dünyanın barış anahtarı sizsiniz
Arnavutluk’ta çok konuşulacak anlar! Edi Rama kırmızı halıda Giorgia Meloni’nin önünde diz çöktü
Galatasaray’dan sürpriz transfer! Hiç hesapta yoktu
DEM’li Tuncer Bakırhan’ın sözleri tepki çekmişti! MSB’den Güvenlik Korucuları açıklaması
Nükleer masa da İstanbul’da! İran ve Avrupa heyetlerinin görüşmesi sona erdi
Yeşilçam’ın güzeller güzeli Şekerpare’si gençlik iksirini bulmuş gibi! İşte Yaprak Özdemiroğlu’nun son hali...