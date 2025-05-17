İstanbul’daki Ukrayna-Rusya barış zirvesi dünyada manşet: Savaşın başından bu yana bir ilk

İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen barış müzakereleri dünya gündemine damga vurdu. Dünya günlerdir Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın İstanbul'daki zirveye gelip gelmeyeceğini merakla bekliyordu. Putin ve Trump gelmese de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy perşembe günü Ankara'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü ve İstanbul'da cuma günü düzenlenen zirveden bin kişilik esir takası çıktı.

İstanbul'da barış zirvesi, AA

BBC: İSTANBUL'DA DİPLOMATİK ADIM

İngiliz BBC, Ukrayna Savaşı'nın üzerinden üç yıldan uzun bir süre geçtikten sonra cuma günü diplomasi açısından bir adım atıldığını yazdı. BBC Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Serhiy Kislytsya'nın esir takası ile ilgili "Bu, çok zor bir günün çok iyi bir sonuydu" dedi ve "1.000 Ukraynalı aile için potansiyel olarak mükemmel bir haber" şeklindeki sözlerine dikkat çekti.

BBC, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

İngiliz The Guardian İstanbul'da Ukrayna ve Rus heyetlerinin esir takası kararının "savaş boyunca yapılan en büyük esir değişimi" olduğuna dikkat çekti.

The Guardian, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

SAVAŞIN BAŞINDAN BU YANA BİR İLK

ABD gazetesi The Washington Post ise Ukrayna ve Rusya heyetlerinin, savaşın başından bu yana ilk kez İstanbul'da bir araya geldiğini vurguladı.

The Washington Post, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

Uluslararası haber ajansı AP de Ukrayna ve Rusya heyetlerinin ilk kez bir araya geldiğine dikkat çekerken "Her iki taraf da büyük bir esir takası konusunda anlaşmaya varırken, çatışmaların sona erdirilmesine yönelik temel koşullar konusunda açıkça birbirinden uzak kaldılar." İfadelerini kullandı.

AP, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü