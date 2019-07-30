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iddiası!

-Eibar maçında ’a saldıranların sanıldığı gibi , Münih ve Stuttgart’taki Çarşı grubu üyeleri olmadığı öne sürüldü. Olaylarda fitili Bavyera bölgesindeki üyelerinin ateşlediği iddia edildi.

Ultraslan iddiası!
Siyah-beyazlı yöneticiler Eibar maçında çıkan olaylar sonrası Almanya'daki taraftar gruplarıyla görüştü. Orhan Ak'a saldıran taraftarların sanıldığı gibi Berlin, Münih, Stuttgart Çarşı grubu üyeleri olmadığı öne sürüldü. Olaylarda fitili Bavyera bölgesinde yaşayan UltrAslan üyelerinin ateşlediği ve bazı Beşiktaşlı taraftarların da bu şekilde proveke oldukları iddia edildi. Görüntülerde Galatasaraylı taraftarların tek tek tespit edildiği iddia edildi.



ORHAN AK ÖZÜR DİLEDİ
Bu gelişmeler yaşanırken Yardımcı Antrenör Orhan Ak, taraftarlarından özür dilediğini söyleyerek,"Hiç yaşanmamış olmasını dilediğim o üzücü olayda yanımdaki sporcu kardeşim ve birkaç taraftar arasındaki gerginliğin tırmanması nedeniyle bir tepki verdim. Olayların bu noktaya gelmesine çok üzüldüm" diye konuştu.

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