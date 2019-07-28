Beşiktaş sol bek arayışlarında rotayı Alman kulübü Paderborn'da oynayan Jamilu Collins'e çevirdi. 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcu için Paderborn'a biri kiralama biri bonservis bedeli olarak 2 farklı teklif sundu. Geçtiğimiz sezon 38 resmi karşılaşmada forma giyen Collins için önce 700 bin Euro'luk kiralama teklifinde bulunuldu. Alman kulübü bu teklifi düşünüyor.
GÖRÜŞMELER TAM GAZ DEVAM EDİYOR
Eğer Paderborn sözleşmesi 2021 yılının Haziran ayında bitecek olan Nijeryalı yıldızın kiralanmasını kabul etmezse bu kez Beşiktaş bu oyuncuyu bonservisiyle almaya çalışacak. Bunun için 1.3 milyon Euro teklif edilecek. Sol bek sorununu bir an önce çözmek isteyen Beşiktaş Yönetimi'nin görüşmelerini hızlandırdığı öğrenildi.
GÖRÜŞMELER TAM GAZ DEVAM EDİYOR
Eğer Paderborn sözleşmesi 2021 yılının Haziran ayında bitecek olan Nijeryalı yıldızın kiralanmasını kabul etmezse bu kez Beşiktaş bu oyuncuyu bonservisiyle almaya çalışacak. Bunun için 1.3 milyon Euro teklif edilecek. Sol bek sorununu bir an önce çözmek isteyen Beşiktaş Yönetimi'nin görüşmelerini hızlandırdığı öğrenildi.
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