Bugünkü
Takvim

Collins pazarlığı! sol bek için bastırıyor

24 yaşındaki başarılı futbolcu için kulübüne 2 farklı öneri yöneltti. Kiralama kabul edilmezse bonservis bedeli olarak 1.3 milyon teklif edilecek.

Collins pazarlığı
Beşiktaş sol bek arayışlarında rotayı Alman kulübü Paderborn'da oynayan Jamilu Collins'e çevirdi. 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcu için Paderborn'a biri kiralama biri bonservis bedeli olarak 2 farklı teklif sundu. Geçtiğimiz sezon 38 resmi karşılaşmada forma giyen Collins için önce 700 bin 'luk kiralama teklifinde bulunuldu. kulübü bu teklifi düşünüyor.



GÖRÜŞMELER TAM GAZ DEVAM EDİYOR
Eğer sözleşmesi 2021 yılının Haziran ayında bitecek olan yıldızın kiralanmasını kabul etmezse bu kez Beşiktaş bu oyuncuyu bonservisiyle almaya çalışacak. Bunun için 1.3 milyon Euro teklif edilecek. Sol bek sorununu bir an önce çözmek isteyen Yönetimi'nin görüşmelerini hızlandırdığı öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriCollins pazarlığı! Beşiktaş Nijeryalı sol bek için bastırıyor
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri