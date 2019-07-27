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gelirse büyük katkı sağlar

, “ çok iyi bir arkadaşım. Eğer ’a gelirse büyük katkı sağlar” dedi.

Banega gelirse büyük katkı sağlar
Cimbom'un Brezilyalı sağ beki Mariano, Avusturya kampında açıklamalarda bulundu... gündemindeki Banega hakkındaki soruları yanıtlayan Mariano, "Çok iyi ve kaliteli bir futbolcu. Benim çok yakın arkadaşım. Eğer Galatasaray'a gelirse bize çok fayda sağlayacağını düşünüyorum" dedi.

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