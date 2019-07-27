Banega gelirse büyük katkı sağlar

Cimbom'un Brezilyalı sağ beki Mariano, Avusturya kampında açıklamalarda bulundu... Transfer gündemindeki Banega hakkındaki soruları yanıtlayan Mariano, "Çok iyi ve kaliteli bir futbolcu. Benim çok yakın arkadaşım. Eğer Galatasaray'a gelirse bize çok fayda sağlayacağını düşünüyorum" dedi.
- Spor
- 27.07.2019
- Gazete
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