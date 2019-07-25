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için 'ya teklif yaptı

’de maaş engeline takılan Kanarya rotayı Çizme’ye çevirdi. Hedef Brezilyalı stoper ... , Sambacı yıldız savunmacı için 'ya satın alma opsiyonlu, kiralama teklifi sundu.

Stoperde samba rüzgarı
F.Bahçe savunmayı sağlamlaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sevilla'da forma giyen eski futbolcuları Simon Kjaer'e teklif yapan ancak Danimarkalı futbolcuda maaş engeline takılan Sarı-Lacivertliler rotayı İtalya'ya çevirdi. Hedefteki isim Roma forması giyen Juan Jesus...

BEŞİKTAŞ'IN DA LİSTESİNDEYDİ
'ın da talip olduğu ancak Jesus'un reddettiği Brezilyalı stoper için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldı. İtalyanlar'ın bu teklife vereceği cevap merakla bekleniyor.



COMOLLİ ONU ALMAYA GİDİYOR
F.Bahçe'de Sportif Direktör Damien Comolli, önümüzdeki günlerde birkez daha Çizme'ye hareket edecek. Comilli'nin burada Jesus için ile el sıkışması bekleniyor.



4 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
Roma'ya 2017 yılında Inter'den transfer olan 28 yaşındaki Juan Jesus, geçen sezon 24 maçta görev aldı. 1 gol attı. Yıldız oyuncu 4 kez de Brezilya Milli Takımı'nda forma giydi.

SOL KANATTA DA GÖREV YAPABİLİYOR
Sol ayaklı bir stoper olan , savunmanın solunda da görev yapabiliyor. Tecrübeli oyuncunun kulübü Roma ile sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor.

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