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Alman basınından flaş iddia: Konoplyanka ini bitirdi

Alman medyası, ’nin ’nin Ukraynalı yıldızı ile büyük oranda anlaşma sağladığını sayfalarına taşıdı... Yevhen Konoplyanka, 2017 yılında İspanyol ekibi Sevilla'dan Schalke'ye 12.5 milyon Euro'ya olmuştu.

Konoplyanka bitti iddiası
F.Bahçe'nin ​Schalke'den ayrılmak isteyen Yevhen Konoplyanka ile büyük ölçüde anlaştığı iddia edildi.

3 MİLYON EURO MAAŞ
Alman basınına göre , Konoplyanka'ya yıllık 3 milyon Euro maaş teklif etti. Sarı-Lacivertli yöneticilerin son detayları görüştüğü ve ile de anlaşma sağlamaya çalıştığı kaydedildi. Schalke'nin göndermek istediği futbolcunun da Fenerbahçe'ye sıcak baktığı vurgulandı.

66 GOL VE 55 ASİST
29 yaşındaki orta saha oyuncusu kariyerinde 343 maçta forma giydi. 66 gol atıp 55 asist yaptı.

, 2017 yılında İspanyol ekibi Sevilla'dan Schalke'ye 12.5 milyon Euro'ya olmuştu.

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