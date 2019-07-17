F.Bahçe'nin Schalke'den ayrılmak isteyen Yevhen Konoplyanka ile büyük ölçüde anlaştığı iddia edildi.
3 MİLYON EURO MAAŞ
Alman basınına göre Fenerbahçe, Konoplyanka'ya yıllık 3 milyon Euro maaş teklif etti. Sarı-Lacivertli yöneticilerin son detayları görüştüğü ve Schalke ile de anlaşma sağlamaya çalıştığı kaydedildi. Schalke'nin göndermek istediği futbolcunun da Fenerbahçe'ye sıcak baktığı vurgulandı.
66 GOL VE 55 ASİST
29 yaşındaki orta saha oyuncusu kariyerinde 343 maçta forma giydi. 66 gol atıp 55 asist yaptı.
Yevhen Konoplyanka, 2017 yılında İspanyol ekibi Sevilla'dan Schalke'ye 12.5 milyon Euro'ya transfer olmuştu.
3 MİLYON EURO MAAŞ
Alman basınına göre Fenerbahçe, Konoplyanka'ya yıllık 3 milyon Euro maaş teklif etti. Sarı-Lacivertli yöneticilerin son detayları görüştüğü ve Schalke ile de anlaşma sağlamaya çalıştığı kaydedildi. Schalke'nin göndermek istediği futbolcunun da Fenerbahçe'ye sıcak baktığı vurgulandı.
66 GOL VE 55 ASİST
29 yaşındaki orta saha oyuncusu kariyerinde 343 maçta forma giydi. 66 gol atıp 55 asist yaptı.
Yevhen Konoplyanka, 2017 yılında İspanyol ekibi Sevilla'dan Schalke'ye 12.5 milyon Euro'ya transfer olmuştu.
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