ŞİMDİYE kadar Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Parma ve Rangers ile görüşen Martin Skrtel'in aklı eski kubülünde kaldı. Slovak stoperin menajeri ile bir görüşme yaptığı ve "Fenerbahçe ile anlaşmaya çalış. Gerekirse istediğim rakamdan bir miktar fedakarlık yaparım. Benim için en iyi seçenek Fenerbahçe" dediği öğrenildi. Ersun Yanal, Skrtel'in kalmasını istemişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.