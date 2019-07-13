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Skrtel'in aklı ’de kaldı

4 kulüple görüşme yapan Skrtel, menajerine “F.Bahçe ile anlaş” talimatını verdi

Aklı Fener’de kaldı

ŞİMDİYE kadar Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Parma ve Rangers ile görüşen Martin Skrtel'in aklı eski kubülünde kaldı. Slovak stoperin menajeri ile bir görüşme yaptığı ve "Fenerbahçe ile anlaşmaya çalış. Gerekirse istediğim rakamdan bir miktar fedakarlık yaparım. Benim için en iyi seçenek Fenerbahçe" dediği öğrenildi. Ersun Yanal, Skrtel'in kalmasını istemişti.

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