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’un yeni sağ beki

Kayserispor’un yeni sağ beki Miguel Lopes
KAYSERİSPOR geçen sezon Akhisarspor forması giyen sağ bek Miguel Lopes'i kadrosuna kattı. Yapılan açıklamada, "'umuz sezonu Akhisarspor takımında tamamlayan Miguel Lopes ile 2 yıllık sözleşme imzaladı" denildi. Portekizli sağ bek Süper Lig'de 80 maçta 4 gol atıp 5 asist yaptı.

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