Kayserispor’un yeni sağ beki Miguel Lopes

KAYSERİSPOR geçen sezon Akhisarspor forması giyen sağ bek Miguel Lopes'i kadrosuna kattı. Yapılan açıklamada, "Kayserispor'umuz sezonu Akhisarspor takımında tamamlayan Miguel Lopes ile 2 yıllık sözleşme imzaladı" denildi. Portekizli sağ bek Süper Lig'de 80 maçta 4 gol atıp 5 asist yaptı.
- Spor
- 13.07.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.