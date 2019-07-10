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'dan 1.8 milyon euro'luk müthiş operasyonu

kadrosuna kattığı 11 isim için kasasından sadece 1 milyon 860 bin Euro çıkararak ezeli rakiplerine adeta ders verdi.

1.8 milyon euro'luk müthiş operasyon
Transferin en hızlı takımı olan Trabzonspor şu ana kadar 11 yeni ismi kadrosuna kattı. Bordo-Mavililer, Caleb Ekuban'ın bonservisini almasına ve John Obi Mikel gibi dünyaca ünlü bir yıldızı kadrosuna katmasına rağmen şu ana kadar kasasından sadece 1 milyon 860 bin Euro bonservis bedeli çıkardı. Yapılan lerin yaş ortalamasının 21.5 olması da dikkatleri çekiyor. Bordo-Mavililer ayrıca transferlerde birçok oyuncunun menajerine ek ücret ödeme de yapmadı.

MAAŞLAR DA GERİLEDİ
Ayrıca takımdan ayrılan Rodallega ve Olcay'a yıllık 1 milyon 700'er bin Euro, Ibanez'e 1 milyon Euro, Amiri'ye ise 700 bin Euro veriliyordu. 4 oyuncunun toplam maaşı 5 milyon 100 bin Euro'yu bulurken transfer edilen 11 oyuncuya ödenecek rakam ise 3 milyon 240 bin Euro oldu.



Avdijaj



Andjusic​




Yunus Emre SEL

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