Ricardo Quaresma Avcı’yı korkuttu

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını Riva'da sürdürüyor. Siyah- Beyazlılar'da kondisyon çalışması yapılırken ağrı hisseden Quaresma idmanı tamamlayamadı. İzni biten Roco çalışmaya katılırken Atiba ve Medel'in yanı sıra önceki gün ameliyat olan Burak Yılmaz da antrenmandaki yerini alamadı.
- Spor
- 10.07.2019
- Gazete
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