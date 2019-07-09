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'da de rota yeniden

geçen sezon da gündemine gelen için yeniden harekete geçti... Yönetim, ’a kiralama teklifi yapacak.

Rota yeniden Silva
Vıncent ​Aboubakar'la anlaşan ancak Porto'nun "Kiralama yok. Bonservisi 30 milyon Euro" yanıtı üzerine geri adım atan Galatasaray'da rota İtalya'ya döndü.

YENİ SEZON PLANLARINDA YOK
Sarı-Kırmızılılar, Milan formasını giyen Andre Silva için harekete geçti. Portekizli yıldız geçen sezon da gündeme gelmiş ancak Milan, Sevilla ile kiralama anlaşmasına varmıştı. İspanyol kulübünün satın alma opsiyonunu kullanmadığı Andre Silva, Milan'ın da yeni sezon planlarında yer almıyor.



GEÇEN SEZON 9 GOL ATTI
Fatih Terim'in çok beğendiği isimlerden biri olan 23 yaşındaki futbolcu için İtalyan devine kiralama teklifiyapılacak. Geçen sezon La Liga'da 29 maçta 9 gol atan Silva, 2017 yılında 38 milyon Euro karşılığında Porto'dan Milan'a olmuştu.



TEK SORU İŞARETİ DiZ SAKATLIĞI
Nisan ayında dizinden sakatlanan Silva'nın dönüş tarihi henüz belli değil.

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