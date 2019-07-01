BEŞİKTAŞ'TA yönetim durumu netleşmeyen Quaresma ile bir görüşme yapacak. Yöneticilerden Serdal Adalı'nın Portekizli yıldızla bir araya gelerek yıllık ücretinde indirim yapılmasını teklif edeceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.
BEŞİKTAŞ'TA yönetim durumu netleşmeyen Quaresma ile bir görüşme yapacak. Yöneticilerden Serdal Adalı'nın Portekizli yıldızla bir araya gelerek yıllık ücretinde indirim yapılmasını teklif edeceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.
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