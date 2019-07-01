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yönetimi ile görüşecek

Yönetimi Portekizli yıldızla görüşme yapacak

Quaresma ile görüşülecek

BEŞİKTAŞ'TA yönetim durumu netleşmeyen ile bir görüşme yapacak. Yöneticilerden 'nın Portekizli yıldızla bir araya gelerek yıllık ücretinde indirim yapılmasını teklif edeceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

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