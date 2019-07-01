BEŞİKTAŞ'TA yönetim durumu netleşmeyen Quaresma ile bir görüşme yapacak. Yöneticilerden Serdal Adalı'nın Portekizli yıldızla bir araya gelerek yıllık ücretinde indirim yapılmasını teklif edeceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.