Öz çocuklarını kaçırıp eşinden 2 milyon Euro istedi!

Berna Tuluk, Belçika’ya kaçırdığı iki kızını kocası Hasan Tuluk’a 2 milyon Euro karşılığında verebileceğini söyledi. Haberi okuyanlar, “Bu nasıl anne” diye isyan etti...

Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2025

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Türkiye, Belçika'ya kaçırdığı iki kızını, babalarına geri vermek için 2 milyon Euro isteyen anneye lanet yağdırdı. Antalya Manavgat'ta yaşayan kuyumcu ve kıymetli taşlar uzmanı Hasan Tuluk, eşi Berna Tuluk ile anlaşmazlık yaşadı. Bunun üzerine vicdansız anne Berna Tuluk, bir çetenin yardımı ile kızları Aline Nur ve Esila'yı 11 Ağustos 2022'de bir kamyonun kasasında yasa dışı yollarla pasaportsuz şekilde Belçika'ya kaçırdı. Gözü yaşlı baba, kızlarına bir türlü ulaşamadı. Ardından hukuk savaşı başlattı. Belçika mahkemesi, iki yavrunun velayetinin babaya verilmesini kararlaştırdı. Bunun üzerine eve baskın yapıldı. Ancak Tuluk, kızlarına kavuşamadı. Tuluk yaşadığı mücadele dolu 3 yılı şöyle anlattı:

"EVLAT TÜCCARI ANNE"

"Kendisiyle irtibat kurduğumda bana "her biri için 1'er milyon Euro ver iki kızını al" diyor. 160 suç duyurusunda bulundum. Belçika'da bir erkek arkadaşıyla yaşıyor. 2024'te çocuklarımın Türkiye'ye iadesine karar verildi. Ancak eşim ve erkek arkadaşı Belçika mahkemesinin verdiği karara uymadılar. Çocuklarımın yaşadığı eve düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde imalatı yapıldığı tespit edildi. Ciddi endişelerim var. Her gün acı içinde uyanıp acı içinde birkaç saat de olsa uyumaya çalışıyorum. Kızlarım olmadan hayat bana haram. Sanki yaşayan bir ölüyüm. Herkesten yardım bekliyorum" diye ağladı. Bu haberi okuyanlar, vicdansız anneye "Evlat tüccarı" diyerek çıkıştı.

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