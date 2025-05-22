Carettaların yuvalama döneminde sahillere sıkı koruma

Nesli tehlike altındaki caretta caretta ve chelonia mydas türü deniz kaplumbağaları için Ege ve Akdeniz'deki 21 deniz kaplumbağası yuvalama kumsalına, araçla giriş, çadır kurmak, kamp yapmak, ateş veya mangal yakmak gibi faaliyetler yasaklandı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2025

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Nesli tehlike altındaki caretta caretta ve chelonia mydas türü deniz kaplumbağalarının sahillerdeki yuvalama dönemi başladı. Ege ve Akdeniz'deki 21 deniz kaplumbağası yuvalama kumsalına, araçla giriş, çadır kurmak, kamp yapmak, ateş veya mangal yakmak gibi faaliyetler yasaklandı. Bu yasakları ihlal edenlere 557 bin 212 TL ceza yazılacağı açıklandı.

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