Murat Aci'nin eşi şikayetini çekti baba isyan etti: Oğlumun kanını kaç paraya sattın?

Murat Aci’nin eşi, şikayetini geri çekti. Baba gelinine isyan etti: Oğlumun kanını kaç paraya sattın?

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2025

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Yazar Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur, Kemerburgaz'da aracıyla çarptığı Murat Aci'yi hayattan koparttı.

Aci'nın eşi Şükriye, "Maddi ve manevi zararım karşılandı" diyerek şikayetini geri çektiğini açıkladı.

Baba Aci, isyan bayrağı açtı: Zehir zıkkım olsun. Kira geliri ve maaşı var. 2 milyonluk aracı var. EYLEM TOK Davadan çekilmem.

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