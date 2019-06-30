Vedat Muric için kritik gün yarın!

Fenerbahçe adeta yılan hikayesine dönen Vedat Muric transferi için yarın son noktayı koyabilir. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile Çaykur Rizespor'un başkanı Hasan Kartal yarın bir araya gelecekler. İstanbul'da gerçekleşmesi beklenen görüşmede Vedat Muric için sıkı bir pazarlık yapılacak. Fenerbahçe'ye yakın kaynaklar Ali Koç'un 4 milyon Euro'nun biraz üzerine çıkması durumunda Vedat Muric'in trasferinin gerçekleşeceğini ifade ediyorlar.
- Spor
- 30.06.2019
- Gazete
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