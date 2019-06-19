Bugünkü
Takvim

, hesabındaki konumunu yaptı!

Babel, dan mesaj vermeyi sürdürüyor.Geçtiğimiz gün Instagram'dan aslan resmi paylaşan dün de Twitter'daki konumunu olarak değiştirdi.

Babel konumunu İstanbul yaptı!
Galatasaray ile her konuda anlaşan Ryan Babel üzerinden gizemli mesajlar vermeyi sürdürüyor... Geçtiğimiz gün Instagram'dan aslan resmi paylaşan Hollandalı yıldız dün de Twitter'daki konumunu İstanbul olarak değiştirdi. birkaç gün içinde resmen açıklanması bekleniyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriRyan Babel, sosyal medya hesabındaki konumunu İstanbul yaptı!
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri