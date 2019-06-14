İbra süreciyle ilgili dava 11 Temmuz’a ertelendi

Galatasaray'da Mustafa Cengiz yönetiminin ibra davasında dün yapılması beklenen duruşma ertelendi. Galatasaray'da ibra süreci ile ilgili dava 11 Temmuz tarihine ertelendi.
İBRA EDİLMEMİŞTİ
Galatasaray'ın 23 Mart'ta yapılan mali ve idari genel kurulda ibra edilmemesiyle yönetimin mahkemeden tedbir kararı aldırmış ve durum yargıya intikal etmişti.
İBRA EDİLMEMİŞTİ
Galatasaray'ın 23 Mart'ta yapılan mali ve idari genel kurulda ibra edilmemesiyle yönetimin mahkemeden tedbir kararı aldırmış ve durum yargıya intikal etmişti.
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