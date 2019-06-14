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İbra süreciyle ilgili dava ’a ertelendi

İbra davasında dün yapılması gereken duruşma ertelendi. Yeni dava ’da...

İbra süreciyle ilgili dava 11 Temmuz’a ertelendi
Galatasaray'da Mustafa Cengiz yönetiminin ibra davasında dün yapılması beklenen duruşma ertelendi. Galatasaray'da ibra süreci ile ilgili dava 11 Temmuz tarihine ertelendi.

İBRA EDİLMEMİŞTİ
'ın 23 Mart'ta yapılan mali ve idari genel kurulda ibra edilmemesiyle yönetimin mahkemeden tedbir kararı aldırmış ve durum yargıya intikal etmişti.

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