G.SARAY Ever Banega için geri sayımda... Fatih Terim'in kadrosunda görmeyi çok istediği Arjantinli orta saha oyuncusu için Sevilla'dan gelecek haber bekleniyor. İspanyol kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Tangocu, sezonun sona ermesinden sonra takımdan ayrılacağını açıklamıştı.

TEK RAKİBİ BOCA JUNİORS

BANEGA için büyük mesai harcayan Sarı-Kırmızılı Yönetimin 2-3 gün içinde net cevabı alacağı öğrenildi. G.Saray bu transferde Arjantin ekibi Boca Juniors ile çekişiyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ

BANEGA'NIN Avrupa'dan ayrılmak istememesi de transferde rotayı Galatasaray'a çeviriyor. Yıldız oyuncu, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek istiyor.

BİZİM İÇİN ZOR BİR TRANSFER

G.SARAY'IN rakibi Boca ise dün bir açıklama yaptı. Boca, "Banega'yı transfer etmek istiyoruz ama Avrupa'dan da kendisini isteyenler var. Zor bir transfer" yorumunda bulundu.