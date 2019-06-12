İtalyan basını Napoli Sportif bir insanım' dedi. Direktörü Giuntoli'nin PSV'den Lozano ve F.Bahçe'den Eljif Elmas için harekete geçtiğini öne sürdü. Eljif için 15 milyon Euro ayrıldığı belirtildi. İTALYAN basını Napoli Sportif bir insanım' dedi. Direktörü Giuntoli'nin PSV'den Lozano ve F.Bahçe'den Eljif Elmas için harekete geçtiğini öne sürdü. Eljif için 15 milyon Euro ayrıldığı belirtildi.
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