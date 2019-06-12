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için gözünü kararttı

basını Sportif bir insanım" dedi. Direktörü Giuntoli'nin 'den Lozano ve F.Bahçe'den için harekete geçtiğini öne sürdü. Eljif için 15 milyon Euro ayrıldığı belirtildi.

Napoli Eljif için gözünü kararttı
İTALYAN basını Sportif bir insanım" dedi. Direktörü Giuntoli'nin 'den Lozano ve F.Bahçe'den için harekete geçtiğini öne sürdü. Eljif için 15 milyon Euro ayrıldığı belirtildi.

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