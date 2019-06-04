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LASK Linz’de oynayan 22 yaşındaki oyuncu 'ı 3 yıllığına renklerine kattı. kulübüne 200 bin Euro ödenecek. Doğan Erdoğan U-21 forması da giyiyor.

Doğan Erdoğan’da işlem tamam

'ı renklerine kattı. Futbola Samsunspor altyapısında başlayan ve buradan ekibi LASK Linz'e transfer olan Doğan Erdoğan için resmi görüşmeler sonuçlandı. 22 yaşındaki genç oyuncu için Avusturya ekibi LASK Linz'e 200 bin Euro bonservis ödemeyi kabul eden Beşiktaş yıldız futbolcuyla 3 yıllık anlaşma sağladı. Yeni teknik direktör 'nın istediği gibi merkez orta saha oynayan Doğan Erdoğan her iki ayağını da rahatlıkla kullanabiliyor. Geçen sezonun 2. yarısını Juniors'da kiralık olarak geçiren Doğan sezonun toplamında 19 karşılaşmaya çıkarken 1 gol attı. Doğan Erdoğan U-21 forması da giyiyor.

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