Beşiktaş Doğan Erdoğan'ı renklerine kattı. Futbola Samsunspor altyapısında başlayan ve buradan Avusturya ekibi LASK Linz'e transfer olan Doğan Erdoğan için resmi görüşmeler sonuçlandı. 22 yaşındaki genç oyuncu için Avusturya ekibi LASK Linz'e 200 bin Euro bonservis ödemeyi kabul eden Beşiktaş yıldız futbolcuyla 3 yıllık anlaşma sağladı. Yeni teknik direktör Abdullah Avcı'nın istediği gibi merkez orta saha oynayan Doğan Erdoğan her iki ayağını da rahatlıkla kullanabiliyor. Geçen sezonun 2. yarısını Juniors'da kiralık olarak geçiren Doğan sezonun toplamında 19 karşılaşmaya çıkarken 1 gol attı. Doğan Erdoğan U-21 Milli Takım forması da giyiyor.