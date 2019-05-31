Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturan Abdullah Avcı göreve çok hızlı başladı. Dün ilk olarak Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bir araya gelerek sözleşmesini fesheden tecrübeli hoca ardından Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile görüştü ve 3 yıllık imzayı attı.

SÖZLEŞMEYİ TL ÜZERİNDEN YAPTI​

Sözleşmeyi TL üzerinden yapan Avcı'nın yılda 12 milyon lira kazanacağı öğrenildi. Fikret Orman'la yaptığı görüşmede transferi de masaya yatıran başarılı teknik adamın ilk 11'e 5 takviye istediği öğrenildi.







TAKIMIN OMURGASI HAZIR

Başkan Fikret Orman'a bir rapor sunan Abdullah Avcı yeni sezonda iskeletin hazır olduğunu söyledi. Tecrübeli hocanın Loris Karius, Domagoj Vida, Dorukhan, Adem Ljajic ve Burak Yılmaz'ın takımın omurgasını oluşturacağını Başkan Orman'a ilettiği belirlendi... Sol bekte Caner Erkin'i de ilk 11'de banko olarak düşündüğü öğrenilen Avcı'nın özellikle Burak ve Ljajic'e çok güvendiği gelen bilgiler arasında.





BAŞAKŞEHİR'DE BÜYÜK KOZUYDU

Avcı'nın sağ bek, stoper, orta saha ve iki kanat alınması gerektiğini ilettiği belirlendi. Tecrübeli hocanın Başakşehir'de en büyük kozlarından biri olan Moldovalı stoper Epureanu'yu istediği de iddia edildi.

YEDEK FORVET VE YEDEK SOL BEK

Yapılan zirvede Abdullah Avcı'nın ayrıca Burak'a alternatif bir forvet ve yedek sol bek transferini de gündeme getirdiği belirlendi. Beşiktaş yönetimi hiç vakit kaybetmeden transfer çalışmaları için startı verecek.