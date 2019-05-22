Kartal Behich'le anlaştı

Beşıktaş PSV'de beklentilerin çok altında kalan Aziz Behich için önemli bir adım attı. Kartal'ın 28 yaşındaki Avustralyalı oyuncu için PSV ile anlaşma sağlandığı öğrenildi. Aziz için PSV'ye bonservis bedeli olarak 400 bin Euro ödeneceği ortaya çıktı. Aziz'e de yıllık 800 bin Euro ödenecek.