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Kartal Behich'le anlaştı

Siyah-Beyazlılar, ’de forma şansı bulamayan 28 yaşındaki sol bekle her konuda anlaşma sağladı...

Aziz Behich bitiyor

Beşıktaş 'de beklentilerin çok altında kalan Aziz Behich için önemli bir adım attı. Kartal'ın 28 yaşındaki Avustralyalı oyuncu için PSV ile anlaşma sağlandığı öğrenildi. Aziz için PSV'ye bonservis bedeli olarak 400 bin Euro ödeneceği ortaya çıktı. Aziz'e de yıllık 800 bin Euro ödenecek.

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